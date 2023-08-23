أوزبكستان تحرز أولى ذهبيات مونديال رفعات القوة «دبي 2023»

أهدى الربّاع خجون مسورمنكولوف، منتخب بلاده أوزبكستان، أولى الميداليات الذهبية في بطولة العالم لرفعات القوة «دبي 2023»، وذلك في منافسات الناشئين (نجوم المستقبل) في البطولة المقامة بدبي، والممتدة حتى 30 الجاري، بمشاركة 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

واستطاع مسورمنكولوف، ضمن منافسات وزن 65 كيلوغراماً، تسجيل إجمالي رفعات بلغ 329 كيلوغراماً، بعد أن استهل الرفعة الأولى بوزن 105 كيلوغرامات، قبل الارتقاء التدريجي برفعة ثانية بلغت 111 كيلوغراماً، ومحاولة ثالثة ناجحة بلغت 113 كيلوغراماً، لينتزع مسورمنكولوف المركز الأول والميدالية الذهبية بفارق 12 كيلوغراماً عن لاعب منتخب قيرغيزستان أزيزبك تربيف، الذي اكتفى بالميدالية الفضية بعد رفعة أولى ناجحة لتربيف بلغت 100 كيلوغرام، ثم الارتقاء إلى وزن 106 كيلوغرامات قبل أن ينهي محاولاته برفع 112 كيلوغراماً.

وذهب المركز الثالث لمصلحة الياباني شيكي أوبا، بإجمالي رفعات بلغت 217 كيلوغراماً، بعد محاولة أولى ناجحة رفع خلالها 100 كيلوغرام، ومحاولة ثانية فاشلة لرفع وزن 110 كيلوغرامات، قبل أن يتمكن من حجز آخر عتبات منصّات التتويج برفعة ثالثة ناجحة بلغت 111 كيلوغراماً. وعقب انتهاء المنافسات توجه رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، محمد فاضل الهاملي، يصحبه نائب مدير البطولة رئيس اللجنة الفنية، أحمد الحمادي، بتتويج الفائزين.

وعبّر نائب مدير البطولة رئيس اللجنة الفنية، أحمد الحمادي، عن سعادته بالمستوى الذي سجله اليوم الافتتاحي على صعيد (نجوم المستقبل - مرحلة الناشئين) من عمر 15 إلى 18 عاماً، وقال الحمادي في تصريحات صحافية: «سعداء بوجود نخبة من أبطال العالم في دبي، في حدث يعكس المكانة الدولية المرموقة للبطولات التي تقام على أرض الإمارات بصورة عامة، ودبي على وجه التحديد».

وأوضح: «تأتي بطولة العالم لرفعات القوة بعد شهرين من استضافة مونديال سلة الكراسي المتحركة، في تأكيد للمكانة والثقة التي يضعها المجتمع الدولي بأبناء الإمارات في تنظيم واستضافة كبرى الأحداث الدولية»، منوهاً في حديثه إلى حرص أبناء الإمارات على تحقيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة، والمبادرات الرائدة التي تسهم في تسريع وتيرة الدمج الكامل، وتمكين «أصحاب الهمم» من خلال الرياضة التنافسية.

وأضاف الحمادي: «الأبطال على قدر التحدي، من أجل رسم صورة طيبة عن رفعات القوة في المنافسات المختلفة، ووفق النهج المرسوم، ونتطلع من أجل تقديم نسخة استثنائية تكون عالقة بأذهان الجميع في (مونديال دبي)». وتابع: «المونديال يشهد العديد من القصص الملهمة عنوانها العزيمة والإصرار والتحدي، وعزيمة الإرادة هي الطريق إلى القمة ومصدر إلهام للأبطال من أصحاب الهمم في تحقيق طموحاتهم على كل الصعد، خصوصاً أن (مونديال دبي) يتيح في نتائجه أرقاما مؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس - 2024».

• تتواصل اليوم منافسات «نجوم المستقبل»، ضمن مسابقات مرحلة الشباب لكلا الجنسين، على أن تنطلق غداً منافسات الكبار.

• 329 كيلوغراماً هو إجمالي الرفعات التي حققها الأوزبكي مسورمنكولوف، ضمن منافسات وزن 65 كيلوغراماً.