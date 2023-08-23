إنجاز قياسي جديد لـ «مربط دبي» في بطولة براغ الدولية

حقق «مربط دبي» للخيول العربية إنجازاً تاريخياً قياسياً جديداً في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2023، حيث تمكن من فرض سيطرته الذهبية في حفلها الختامي، كما انتزع عدداً من ألقاب الأفضلية، منها لقب أفضل مربط مربي، ولقب أعلى معدل في البطولة، ولقب أفضل حركة بين الخيول المتبارية.

وسجلت البصمات الذهبية القياسية لـ«مربط دبي»، من خلال الخيول البطلة، في مقدمتها المهرة بعمر السنة (دي آسرة)، والمهرة (دي ريمة)، والمهر العالمي (دي شهار)، و(دي نايل) المملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم. ونال «مربط دبي» نصيبه من الفضة مع المهرة (دي رسيل)، التي تمركزت وصيفة خلف المهرة (دي آسرة)، وعززت رفيقتهما المهرة (دي غمرة) رصيد «مربط دبي» بإحرازها اللقب البرونزي.

«مربط دبي» الذي أحكم قبضته الذهبية القياسية على بطولة براغ الدولية 2023، استحق لقب أفضل مربي عالمي بامتياز. وتمكن من نيل لقب أعلى معدل للخيل الذكور مع المهر (دي شهار)، الذي أضاف لقب أفضل حركة للخيل الذكور في البطولة.

وتحتفظ بطولة براغ الدولية لـ«مربط دبي» بسيرة ذهبية عطرة، كان آخرها إنجاز نسخة عام 2022 بإحرازه ذهبيتين مع كل من المهرة (دي رسيل) والمهر (دي فنان)، وفضية مع المهرة (دي ظهيرة)، وبرونزية مع المهرة (دي سناين).

من جهة أخرى، سجل «مربط دبي» قبل أيام قليلة أهدافاً ذهبية في بطولة «فيتشي» الدولية لجمال الخيل العربية بفرنسا، حيث أحرزت (دي عفاف) اللقب الذهبي في بطولة الأفراس. وأحرز «مربط دبي» لقباً فضياً مع الفرس (دي جواهر)، ثم أضاف لقباً برونزياً مع المهرة (دي مثايل). كما نال في «فيتشي» الدولية عدداً من ألقاب الأفضلية، منها لقب (أفضل مربط منتج)، ولقب (أعلى معدل) للأفراس في البطولة.

• سجل «مربط دبي» قبل أيام إنجازات مهمة في بطولة «فيتشي» الدولية لجمال الخيل العربية بفرنسا.