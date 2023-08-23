الأولمبياد الخاص الإماراتي يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد بناء الأجسام

وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، وتوسيع قاعدة رياضة القوة البدنية بين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية.

وتنص مذكرة التعاون على قيام الطرفين بتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بأنشطة رياضة القوة البدنية، وعمل حملات توعوية لنشر ثقافة هذه الرياضة في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالإضافة إلى توفير الحكام والمنظمين والمتطوعين، والاهتمام بالمواهب الرياضية وصقل قدراتها. وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية: «يسعدنا التعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي للترويج لرياضة القوة البدنية بين أصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من اهتمامنا في الاتحاد بدعم جميع فئات المجتمع لتبنّي نمط حياة صحي وممارسة الرياضة. وقعت المذكرة عن الأولمبياد الخاص فاطمة إبراهيم المسلمي، مديرة الاستراتيجية والمشاريع في الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومحمد المري، نيابة عن اتحاد بناء الأجسام، بحضور بطل العالم في القوة البدنية فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام.