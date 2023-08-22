منتخب الناشئين يخوض اليوم تحدي «مونديال الجوجيتسو» في كازاخستان

اجتاز لاعبو منتخب الجوجيتسو للناشئين تحت 16 عاماً بنجاح إجراءات الوزن الرسمية التي أجريت في العاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام خلال الفترة من 22-25 الجاري. وحرص محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو على حضور إجراءات الوزن.

ويدشّن المنتخب الوطني مشواره في البطولة اليوم بمنافسات فئة الناشئين/ ذكور (تحت 16 عاماً)، وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين عيسى وسيف البلوشي وزن 38 كيلوغراماً، وعلي البناي وأحمد الشامسي وزن 42 كيلوغراماً، وعبدالله الدرمكي وحمدان النجار وزن 46 كيلوغراماً، وزايد الحمادي وعبيد الكعبي وزن 50 كيلوغراماً، وحارب الحمادي وسالم القبيسي وزن 55 كيلوغراماً، وثاني المهيري، وعدنان الزرعوني وزن 60 كيلوغراماً، وعبدالعزيز العكيدي وبطي القبيسي وزن 66 كيلوغراماً، وغانم غيلان ومحمد السيابي وزن 73 كيلوغراماً، وسالم الحمود وزايد الحوسني وزن فوق 73 كيلوغراماً.