جواهر القاسمي: استراتيجيات «الشارقة لرياضة المرأة» أسهمت في تحقيق نقلة نوعية للرياضة النسائية

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن ما حققته المرأة الإماراتية في مجال الرياضة محلياً وعالمياً جاء نتيجةً لتضافر جملة من العوامل التي جمعت بين التخطيط والتنظيم وتوفير كل عوامل النجاح من ناحية، وبين إصرار اللاعبات على التميز والتزامهن العالي ببرامج التدريب وتوجيهات المدربين من ناحيةً أخرى، مشيرة إلى أن النجاح وليد الرؤية والمتابعة والعزيمة. وأشارت سموها إلى أن استراتيجيات «الشارقة لرياضة المرأة» أسهمت في تحقيق نقلة نوعيّة للرياضة النسائية.

جاء تصريح سموها بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2022-2023 لنادي الشارقة الرياضي للمرأة، واحتفاءً بحصول اللاعبات على 335 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب الرياضية التي شهدتها بطولات التنافس داخل الدولة وخارجها.

وأضافت سموها: «تشهد الرياضة النسائية نقلة نوعية في الشارقة، فوظيفة المؤسسات الرياضية أن تجد الطريقة المثلى لنشر الرياضة في المجتمع، وتشريع اللوائح المنظمة والداعمة لأعمال الأندية بما يحقق الاستثمار الأمثل في لاعباتنا، وقد سعت المؤسسة لإطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيق رؤية نادي الشارقة الرياضي للمرأة، كما ضمنت توزيعاً دقيقاً للموازنات ووجهتها نحو الارتقاء بالمنظومة الرياضية المتكاملة التي يوفرها النادي للاعبات، فكانت النتيجة أننا أضفنا لسجل منجزاتنا نجاحات جديدة نفخر بها ونحتفي من خلالها بلاعباتنا اللواتي أثبتن أنهن أهل للثقة والتميز».

وتابعت سموها: «شهدنا موسماً بطولياً مميزاً خرجت منه بطلاتنا بـ335 ميدالية في مختلف الألعاب، الفردية والجماعية، وما وصلنا إليه الآن على صعيد رياضة المرأة ليس سوى محطة في مسيرة متواصلة، تتطلب منا المزيد من الجهد والتركيز على قطاع رياضة المرأة، فنحن ننتظر من مؤسساتنا المزيد من الدعم والرعاية، ونتوقع من المجتمع المزيد من التشجيع، ونريد أن نصل إلى مرحلة يقال فيها إن المرأة الرياضية العربية هي الأفضل عالمياً».

ومن حيث فئات الميداليات، توزع حصاد فرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة خلال هذا الموسم على 166 ميدالية ذهبية، و89 فضية، و80 برونزية في 8 ألعاب رياضية جماعية وفردية.

وجاء توزيع الميداليات على لاعبات ألعاب القوى بواقع 210 ميداليات، و32 ميدالية في كل من ألعاب المبارزة بالسيف، والقوس والسهم، و30 ميدالية في الرماية، و21 ميدالية في لعبة الكاراتيه، وست ميداليات في كرة السلة، بالإضافة إلى ميداليتين في كل من ألعاب كرة الطائرة وكرة الطاولة، وذلك من خلال مشاركة فرق النادي الجماعية والفردية في 70 بطولة، منها 51 بطولة محلية، و19 بطولة عالمية.

• 335 ميدالية متنوعة أحرزتها لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في الموسم 2022 - 2023 في مختلف البطولات المحلية والخارجية.