منتخب الجودو يستعد لـ «الآسياد» بمعسكرين في جورجيا وطوكيو

توجه منتخب الجودو إلى جورجيا أمس، للانتظام في معسكر تدريبي حتى 6 سبتمبر المقبل، يعقبه بمعسكر آخر في اليابان لمدة أسبوعين، ضمن خطة استعدادات الفريق للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، المقررة بالصين في سبتمبر وأكتوبر المقبلين. ويُقام معسكر اليابان في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو وجامعة توكاي اليابانية، تحت مظلة الاتحاد الياباني للجودو.

وتضم بعثة المنتخب لمعسكر جورجيا أربعة لاعبين هم شفيلي غرام (تحت 66 كغم)، وطلال شفيلي (تحت 81 كغم)، وظافر آرام (تحت 100 كغم)، ومعروف عمر (فوق 100 كغم)، والمدرب فيكتور والجهاز المساعد. وتنضم للمعسكر الأسبوع المقبل اللاعبة باتسو ألتان تحت 57 كغم، واللاعب جريجوري أرام (وزن تحت 90 كغم)، بعد مشاركتهما في بطولة الجائزة الكبرى، التي اختتمت أمس في كرواتيا.