27 ميدالية لمنتخب بناء الأجسام في بطولة غرب آسيا

أحرز منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك 27 ميدالية خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا، التي اختتمت أول من أمس في البحرين. وجاءت الميداليات بواقع سبع ذهبيات و11 فضية وتسع برونزيات. وحلّ منتخب البحرين أولاً برصيد 280 نقطة، بينما جاء منتخب الإمارات ثانياً برصيد 279 نقطة بفارق نقطة واحدة، فيما حلّ منتخب عمان ثالثاً.

وأحرز الذهبيات أحمد علي الملا، وأحمد رستم، وحسن الظنحاني، وخالد الفلاسي، وثاني الحمادي، وعلي النقبي، وسلطان الشامسي، بينما حصل حسن الظنحاني على بطاقة احتراف تؤهله للمشاركة مستقبلاً في بطولات المحترفين على المستوى الدولي.

وأحرز الفضية كل من طارق مبارك، وجمال علي، وخالد البلوشي وحسن الظنحاني، وأحمد عبيد الملا، إضافة إلى فضيتين حققهما ثاني الحمادي، وراشد الشميلي، وأحمد الحمادي، وعبدالله إبراهيم، وعبدالله رستم. وأحرز البرونزيات: طارق موسى، وعصام الغيص، وراشد المهيري، وعبدالله الفلاسي، وعبدالعزيز مبارك، وأحمد المعلا، وفيصل الشحي، وخالد الفلاسي، وجاسم الهرمودي.