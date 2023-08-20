الصين تتصدر بطولة الأساتذة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

تصدر الصيني كسانغو الجولة الثالثة من بطولة الأساتذة ضمن فعاليات النسخة الـ29 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، المقامة حالياً بمشاركة 1650 لاعباً ولاعبة من 68 دولة. وتعد منافسات الأساتذة البطولة الرئيسة بالمهرجان، ويشارك فيها 144 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، وتقام منافستها من تسع جولات وبزمن 90 دقيقة لكل لاعب.

وحلّ الإيراني أبتيت أتاحان ثانياً خلف الصيني كسانغو، وجاء ثالثاً فلاديمير فيدوسيف من سلوفينيا، ورابعاً راثانفيل من الهند. وتنطلق اليوم فعاليات بطولة الشطرنج العائلي بمشاركة 61 عائلة، يمثلها 122 لاعباً، وتشترط منافستها أن يجمع الفريق الواحد كلاً من الأب، والأم، والابن أو الابنة. وفي بقية المنافسات، تصدر تسعة لاعبين البطولة المفتوحة، برصيد تسع نقاط، بينهم حمد بدر من الإمارات.

وفاز الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي شمس الدين فاهيدوف بلقب البطولة المفتوحة للشطرنج الخاطف، بحفاظه على الصدارة خلال الجولات الـ11، لينهي المنافسات برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في تسع جولات وتعادل في جولتين. وفي منافسات الناشئين للشطرنج الخاطف، توج الأستاذ الدولي الإيراني الناشئ أشرف أرتين بلقب البطولة برصيد 10 نقاط من 11 جولة.