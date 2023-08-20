المنتخب الأميركي يواجه ألمانيا اليوم في الأسبوع الدولي لكرة السلة بأبوظبي

يواجه منتخب كرة السلة الأميركي للرجال في مباراة مهمة اليوم، ضمن الأسبوع الدولي لكرة السلة بأبوظبي، نظيره الألماني. ومن المتوقع أن يشارك مجموعة من نجوم المنتخب الأميركي، مثل جالين برونسون (نيويورك نيكس) وأنتوني إدواردز (مينيسوتا تمبر ولفز) ولاعب الدفاع للعام 2022 - 2023 جارين جاكسون جونيور (ممفيس غريزليس). وكان المنتخب الأميركي حقق الانتصار على نظيره اليوناني في ظهوره الأول في الإمارات أول من أمس. وشهد اليوم الثاني من البطولة، مواجهة قوية بين المنتخبين اللبناني والمكسيكي، نجح فيها الأخير بتحقيق الانتصار على نظيره اللبناني في أول مباريات الأمسية في (الاتحاد أرينا).

وفاز المنتخب الأميركي على اليونان بنتيجة كبيرة تعدت الـ100 (108 - 86). وبرز في صفوف الأميركيين، لاعب فريق مينيسوتا تمبروولفز، أنتوني إدواردز الذي سجل 21 نقطة.

أما الفريق اليوناني فقاده نيكوس روجاڤوپولوس وپاناجيوتيس كالايتزاكيس اللذان سجلا 12 نقطة كلاً على حدة.

وفي المباراة الأخرى، نجح المنتخب المكسيكي في اختتام مشاركته دون هزيمة، محققاً الفوز بنتيجة 88-70 على لبنان. وتألق لاعب الوسط صاحب الـ28 ربيعاً جوشوا إبارا منذ الربع الأول لينجح في تسجيل 20 نقطة ليكون اللاعب الأكثر تسجيلاً للنقاط في المباراة ويضمن الفوز لمنتخب بلاده. وتشارك منتخبات أميركا والمكسيك ولبنان ومصر وألمانيا واليونان في البطولة، تحضيراً لكأس العالم التي تقام في شرق آسيا ابتداءً من 25 الجاري.