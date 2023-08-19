قضاة الملاعب جاهزون لتطبيق التعديلات الجديدة في التحكيم

شهد المعسكر الخارجي الخاص بقضاة الملاعب الذي أقيم أخيراً في المغرب استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي انطلق أمس، من خلال الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، إقامة العديد من ورش العمل والمحاضرات الخاصة بالتعديلات الجديدة في قانون التحكيم التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للموسم 2023-2024، وتم تطبيق بعضها في الموسم الماضي، وتصل إلى ثمانية تعديلات رئيسة.

ولم يؤكد اتحاد الإمارات لكرة القدم، ما إذا كان سيتم تطبيق كل التعديلات الجديدة، أو الاقتصار على بعضها.

وأكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم» جاهزية قضاة الملاعب لتطبيق هذه التعديلات حال حصلوا على الضوء الأخضر بهذا الخصوص، معتبراً أن اعتمادها وتطبيقها في المسابقات المحلية، خصوصاً على صعيد دوري أدنوك للمحترفين يصبّ في مصلحة اللعبة. وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «تم عمل ورش عمل ومحاضرات للحكام بهذه التعديلات الجديدة حتى يكونوا جاهزين لتطبيقها سواء كلها أو بعضها، لذلك فإن قضاة الملاعب حصلوا على هذه التعديلات الجديدة المعتمدة من قبل فيفا». وأقام اتحاد الإمارات لكرة القدم معسكراً داخلياً في دبي وآخر خارجياً في المغرب بمشاركة 39 حكماً وحكماً مساعداً من الذين سيديرون مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد. وشدد العاجل على أهمية أن يكون القرار التحكيمي موحداً في كل الأمور التحكيمية.

وأكمل العاجل «من الأمور المهمة جداً التي يجب الانتباه لها من قبل الأندية والمدربين هي أنه إذا كان هناك مدرب مطرود في مباراة ما، وشاهده مراقب المباراة في غرفة تبديل الملابس في المباراة التي تليها وهو يوجه اللاعبين، فسيتم سحب النقاط الثلاث من الفريق عقب المباراة في حال كان فائزاً بنتيجة المباراة».

وتابع العاجل «هناك أيضاً مسألة مهمة جداً في قانون التحكيم حسب التعديلات الجديدة وهي في حال أراد مدرب الفريق إجراء تبديل لاعب وقام الحكم الرابع برفع لوحة التبديل، لكن المدرب تراجع في هذه اللحظة عن قرار التبديل فإن فريقه سيكون قد فقد فرصة للتبديل من ضمن ثلاث فرص تبديل يحق له القيام بها خلال المباراة، لذلك فإن هذه النقطة تُعد من ضمن الأمور الخاصة بإهدار الوقت».

وتوقع العاجل أن يتم العمل بكل التعديلات المتعلقة بمسألة إهدار الوقت خلال المباريات، كون «فيفا» يتشدد كثيراً في هذا الأمر، مشيراً إلى أنه يتوقع كذلك أن يتم التوجه بتطبيق كل التعديلات الخاصة بقانون التحكيم التي يتم تطبيقها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتشمل التعديلات الجديدة، إلغاء الهدف في حالة تواجد شخص غير مصرح له بالتواجد على أرض الملعب من الفريق الذي سجل الهدف، بغض النظر عما إذا كان يتدخل في المباراة أم لا، فيما يتم احتساب الهدف إذا قام شخص غير مصرح به من الفريق المستقبل للهدف، باقتحام الملعب. وكذلك إفساح المجال لدور الحكم المساعد الاحتياطي، لتقديم المشورة للحكام الآخرين، خصوصاً حكم الساحة. كما أن احتفال الفريق بالهدف سيكون سبباً من أسباب إهدار الوقت، الذي يجب على الحكم احتسابه في نهاية كل شوط.

ولن ينظر الحكم بعين الاعتبار للبطاقات الصفراء والتحذيرات الشفهية، التي وجهها للاعبين وأعضاء الفريق الفني أثناء المباراة خلال تنفيذ ركلات الترجيح، وذلك يعني انفصال ركلات الترجيح عن المباراة بشأن الإنذارات والتحذيرات الشفهية.

يُضاف إلى هذا احتساب تسلل على المهاجم، إذا قام المدافع قبلها بمحاولة اعتراض الكرة، لكنه لم يُحكم السيطرة عليها بشكل صحيح. وإذا تعمد المدافع عرقلة المهاجم داخل الجزاء، لمنع هدف محقق دون الرغبة في الوصول إلى الكرة، سيتم طرده مباشرة، على أن يتحقق الحكم من وجود إمكانية للعب الكرة.

وأيضاً تعديل طريقة عمل حكم الفيديو المساعد، وإمكانية طلب المساعدة من الفنيين بشأن زوايا تصوير اللقطات الجدلية. كما تم التشدد مع حارس المرمى خلال ركلة الجزاء، بحيث لا يتصرف بطريقة تظهر عدم احترام اللعبة أو المنافس، كأن يقوم بتشتيت انتباه مسدد الركلة بشكل غير عادل، أو يؤخر تنفيذها، أو يلمس أحد القائمين أو العارضة أو شباك المرمى. أمّا بخصوص التعديل الخاص بقانون التسلل الجديد، والذي تتم دراسته حالياً، وتجربته في بعض الدوريات الأوروبية للدرجة الثانية ودون ذلك، فسيتم اتخاذ قرار نهائي بخصوصه في مارس المقبل من قبل «فيفا». والقانون الجديد، يعتبر أن المهاجم سيكون متسللاً إذا تجاوز بجسده كاملاً، لآخر مدافع في الفريق المنافس، بخلاف القانون الحالي الذي يعتبر التسلل في حال تم التجاوز بأي جزء من جسد اللاعب لآخر مدافع.

• «فيفا» وضع قانون التسلل الجديد قيد الدراسة والتجربة، على أن يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوصه في مارس المقبل.

من أبرز التعديلات الجديدة في قانون التحكيم:

■ إلغاء الهدف في حالة تواجد شخص غير مصرح له بالتواجد على أرض الملعب من الفريق الذي سجل الهدف، بغض النظر عما إذا كان يتدخل في المباراة أم لا،

فيما يتم احتساب الهدف إذا قام شخص غير مصرح به من الفريق المستقبل للهدف، باقتحام الملعب.

■ إفساح المجال كاملاً لدور الحكم المساعد الاحتياطي، ما يتيح له تقديم المشورة للحكام الآخرين، خصوصاً حكم الساحة.

■ احتفال الفريق بالهدف سيكون سبباً من أسباب إهدار الوقت، الذي يجب على الحكم احتسابه في نهاية كل شوط.

■ احتساب تسلل على المهاجم، إذا قام المدافع قبلها بمحاولة اعتراض الكرة، لكنه لم يُحكم السيطرة عليها بشكل صحيح.

■ لن يُسمح لحارس المرمى بتشتيت ذهن اللاعب، الذي يستعد لتسديد ركلة جزاء بأي طريقة كانت.

■ تعديل طريقة عمل حكم الفيديو المساعد، وإمكانية طلب المساعدة من الفنيين بشأن زوايا تصوير اللقطات الجدلية.