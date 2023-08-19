كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في ضيافة بريطانيا اليوم

يشهد مضمار «دونكستر» في بريطانيا اليوم، منافسات المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30، وذلك ضمن مهرجان «سانت ليجر». وتشهد المحطة البريطانية مشاركة نخبة الخيول في عالم السباقات، التي تمثل أفضل مرابط الخيل العربية، في ختام الديربي العربي الإنجليزي على لقب الكأس الذي يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات فما فوق.

وتتصدر الترشيحات المهرة «الدوحة» صاحبة التصنيف 115، للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس أوليفييه بلييه، والمهرة «غادة» صاحبة التصنيف 111، للمالك الشقب ريسينج ويشرف على تدريبها المدرب توماس فورسي وتحت قيادة الفارس جين برنارد إيكويم.

كما يتطلع «بهوان» بطل الكأس في بولندا الذي يمثل خيول الإمارات، لتحقيق المفاجأة في المنافسة على اللقب، ويعود للمالك منصور علي سليمان الشامسي، وإشراف المدرب كوني فرايسل وقيادة الفارس اشتيبان مازور. وتضم القائمة أيضاً لنخبة الخيول العربية «مجلاد» للمالكة الشيخة ياسمين بنت محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة الفارس فالنتين سيجوي، و«ناهم» للمالك زاك بلود ستوك وإشراف المدرب توماس دوميللو وقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد.

وأكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تصريح صحافي أهمية محطة المملكة المتحدة بين المحطات المعتمدة، خاصة أن الفعالية تقام في مضمار دونكستر العريق بالتزامن مع سباقات مهرجان سانت ليجر التي تعد من أشهر السباقات العالمية.

• السباق يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات فما فوق.