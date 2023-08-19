14 ميدالية للاعبي الجامعات الإماراتية في «آسيوية الشارقة للقوة البدنية»

حصد لاعبو الجامعات الإماراتية 14 ميدالية في ختام منافسات اليوم الأول ضمن بطولة آسيا للجامعات للقوة البدنية، التي تنظمها جامعة الشارقة.

وتوزعت الميداليات على كل من لاعب جامعة خليفة، حسين السبت، الذي نال الذهبية في الديدليفت بوزن 66 كيلوغراماً، والفضية في المجموع، كما نال لاعب جامعة عجمان محمد فودة ذهبيتين بوزن 74 كيلوغراماً بالمجموع والسكوات، وتمكن من تحقيق رقم قياسي للقوة البدنية الإماراتية. ونال لاعب الجامعة الأميركية في الشارقة نرتان شابسغ ميداليتين ذهبيتين في السكوات لوزن 83 كيلوغراماً وفضية المجموع، كما نال لاعب معهد روجيستر التقني في دبي عبدالرحمن أبوالغيلات البرونزية بوزن 83 كيلوغراماً في السكوات، ولاعب جامعة الشارقة فهد الرفيعي ثلاث ميداليات فضية وبرونزية في وزن 59 كيلوغراماً.