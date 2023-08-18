الوصل يوقع اتفاقية شراكة مع مستشفى «تداوي»

وقّع نادي الوصل اتفاقية تعاون مع مستشفى تداوي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة تجمع بين الرياضة والصحة، وذلك في استاد زعبيل في دبي. وشهد مراسم التوقيع عبدالناصر الشامسي المدير التنفيذي بالإنابة لنادي الوصل، ومروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إلى جانب حضور مروان صالح الحل، مدير المكتب الإعلامي في نادي الوصل، ومجموعة من الأطباء والمختصين والكوادر الإدارية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وتقديم الدعم والمساندة والرعاية الصحية المثالية من الكوادر الطبية المختصة في المستشفى للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في النادي. وأكد عبدالناصر الشامسي في تصريح صحافي أن «الوصل يسعى دوماً إلى تنويع وتقوية الروابط مع الشركاء الاستراتيجيين، خدمة لهذا الصرح الرياضي الوطني العريق، وأن وجود شريك وطني طبي كمستشفى تداوي معنا خلال الموسم الجديد، يمنحنا دفعة مهمة لتعزيز الاستعداد الجيد للموسم، والمحافظة على صحة وسلامة لاعبينا ومنتسبي النادي». وقدم الشامسي شكره وتقديره للمستشفى على ما يقدمه من خدمات صحية ولوجستية للنادي. بدوره قال مروان حاجي في تصريح صحافي، إن «الوصل هو مؤسسة وطنية رياضية عريقة، تسهم في رعاية واحتضان أبناء وبنات الوطن، ونحن بدورنا كمؤسسة وطنية طبية إماراتية نفخر بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للاعبي النادي بمختلف فئاتهم وفرقهم، ونسهم بشكل كبير في رفع المستوى الصحي والتثقيفي لديهم، من خلال تفعيل بنود هذه الاتفاقية التي تم توقيعها». وأضاف مروان حاجي: «سعداء بأن نكون جزءاً مهماً من أي إنجاز رياضي يسهم في تعزيز مكانة نادي الوصل بشكل خاص، ودبي بشكل عام، على الخريطة الرياضية المحلية والعالمية».