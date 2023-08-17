قبل انطلاق دوري أدنوك : شرطة دبي تحذر من ممارسات تعاقب بالحبس والغرامة

أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي في إطار استعداداتها لانطلاق دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أن القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في أعمال العنف وكل من رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أي إيماءات من شأنها الإساءة أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعاليات الرياضية وأيضاً بحق كل من يستغل الملعب لأغراض سياسية.

وتفصيلاً، أعلنت شرطة دبي، إطلاق مبادرة "التزامكم سعادة " السنوية، التي تهدف إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي التي ينص عليها الفصلان الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وذلك تزامناً مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين غداً الجمعة، الـ18 من الشهر الجاري.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات اللواء عبد الله علي الغيثي ، أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار الحرص على توفير أعلى معايير السلامة والأمان لمسيرة الحركة الرياضية، وتحقيق أعلى علامات التميز والإبداع في الجوانب التنظيمية من النواحي الأمنية لمختلف المسابقات التي تقام على أرض دولة الإمارات.

وناشد أفراد الجمهور الالتزام بالتعليمات الخاصة بحركة المشجعين أثناء الدخول والخروج من الملاعب والالتزام بإجراءات السلامة والأمان والتشجيع بروح رياضية تعكس المكانة الراقية والحضارية للفعاليات الرياضية التي تنظم على مستوى الدولة وإمارة دبي.

بدوره قال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ اللواء راشد خليفة الفلاسي، إن ن الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية حددا الالتزامات الخاصة بالجمهور الرياضي والعقوبات المصاحبة حال الإخلال بهذه الالتزامات.

وأوضح أن المادة 17 من القانون تنص على عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية دون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة أو خطرة، خصوصا الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعاليات الرياضية وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائها في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية ووجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.

وحول العقوبات، قال مُنسق مبادرة" التزامكم سعادة المقدم عبد الله طارش العميمي، ، أن القانون يعاقب على عدم الالتزام بالبنود سالفة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار إلى أن القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في أعمال العنف وكل من رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أي إيماءات من شأنها الإساءة أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعاليات الرياضية وأيضاً بحق كل من يستغل الملعب لأغراض سياسية.