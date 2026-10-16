بلدية أم القيوين تعلن شروط تصاريح المخيمات الشتوية

أعلنت بلدية أم القيوين عن فتح باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح إقامة المخيمات الشتوية المؤقتة لموسم 2026-2027، في منطقتي الأقرن والثنية، خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الحالي.

وقالت البلدية إن الحصول على تصريح المخيم الشتوي يتطلب تقديم نسخة سارية المفعول من جواز السفر الصادر من إمارة أم القيوين، وخلاصة القيد.

وأضافت أن يكون الغرض من المخيم الاستخدام الخاص والمؤقت فقط لطالب التصريح ويمنع صاحبه من تأجير مساحته أو استخدامها لأي أنشطة تجارية أو أي أغراض أخرى غير المذكورة في التصريح.، لافتة إلى أن مدة التخييم المسموح بها تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وأشارت إلى أنه يجب سداد الرسوم البالغة 2000 درهم، وإيداع شيك تأمين مسترد بقيمة 10 آلاف درهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماد الطلب وإلا سيتم إلغاء التصريح.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالقانون والعادات والتقاليد والأعراف في الإمارة والدولة، والالتزام بحدود المساحة المحددة في تصريح المخيم، والحرص على النظافة والتقيد باشتراطات الدفاع المدني، وعدم القيادة بطيش وتهور في مناطق المخيمات، وعدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت والدرون.