سلطان عادل: الالتزام بتعليمات زلاتكو طريق منتخب الإمارات لحصد الانتصارات

أكد لاعب منتخب الإمارات سلطان عادل جاهزية «الأبيض» لخوض منافسات كأس الخليج «خليجي 27»، مشدداً على أهمية الالتزام بالاستراتيجية والتعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني، والتركيز الكامل داخل الملعب من أجل تحقيق النتائج التي يتطلع إليها المنتخب خلال البطولة.

وقال سلطان عادل في مؤتمر صحافي قبل لقاء اليمن الساعة 19:55 من مساء غدٍ الخميس: «جاهزون بشكل كبير لخوض منافسات البطولة، ونعرف أهمية هذه المشاركة، والمطلوب منا كلاعبين أن نكون في كامل تركيزنا وأن نقدم أفضل ما لدينا».

وأضاف: «علينا الالتزام بالاستراتيجية والتعليمات التي يضعها الجهاز الفني، وأن نسير عليها وننفذها بالشكل المطلوب داخل الملعب. المدرب يضع لنا الاستراتيجية، ودورنا كلاعبين هو تطبيقها والتركيز في كل التفاصيل».

وتابع: «نعرف أن مباريات البطولة تحتاج إلى تركيز كبير، وأن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تكون مهمة، لذلك يجب أن نكون ملتزمين بالتعليمات منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وأن نعمل كمجموعة واحدة من أجل الوصول إلى النتائج التي نطمح إليها».

وأوضح سلطان عادل أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية تجاه المنتخب، وقال: «الجميع جاهز لخوض المباريات، ولدينا الرغبة في تقديم المستوى الذي يليق بمنتخب الإمارات. علينا أن نبذل كل ما لدينا داخل الملعب، وأن نلتزم بما يطلبه الجهاز الفني، لأن هدفنا واحد وهو تحقيق النتائج الإيجابية».

واختتم قائلاً: «نحن جاهزون، ونأمل أن نقدم كل ما لدينا في البطولة، ونظهر بالشكل الذي يليق بمنتخب الإمارات، ونسعد جماهيرنا بتحقيق النتائج التي نطمح إليها. نعرف أن المسؤولية كبيرة، وسنحاول أن نكون عند حسن الظن».