أبوظبي تشهد أول تدريب للمنتخب الأميركي لكرة السلة في منطقة الشرق الأوسط

استكمل المنتخب الأميركي لكرة السلة أول تدريب له في أبوظبي، قبيل انطلاق المباريات الاستعدادية، في إطار الأسبوع الدولي لكرة السلة اليوم، في صالة الاتحاد أرينا. واستهل المنتخب الأميركي أول حصصه التدريبية في ملعب جامعة نيويورك أبوظبي بعد وصوله من ملقا في إسبانيا في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، حيث شمل التدريب مجموعة متنوّعة من التمرينات على تسديد ورمي الكرات على مدار ساعتين. وتعليقاً على مستوى اللياقة البدنية للاعبيه، قال مدرب المنتخب الأميركي،

ستيف كير، في تصريح صحافي: «اقتصر تدريبنا على بعض التمارين الخفيفة، إلى حين التأقلم مع فارق التوقيت وأجواء المنطقة». ويعد هذا التدريب الأول للمنتخب الأميركي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف كير، الفائز بدوري السلة الأميركي للمحترفين تسع مرات: «بذلنا جهوداً كبيرة خلال المباريات الودية، أخيراً، في تحسين المهارات الهجومية والدفاعية، ونود اختبارها واستثمار الدروس المستفادة، لذا علينا الآن تنفيذ هذه الخطط على أكمل وجه استعداداً لبطولة العالم».

وتسلط استضافة الإمارات للأسبوع الدولي لكرة السلة، إلى جانب عودة مباريات دوري السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2023، المقدمة من شركة القابضة، الضوء على الشراكة القوية بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والجهات المعنية، مثل الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية. ويواجه المنتخب الأميركي، المنتخبين اليوناني والألماني في الإمارات، ضمن تحضيراته لمونديال السلة الذي يقام نهاية الشهر الجاري في ضيافة الفلبين.

وتنطلق منافسات الأسبوع الدولي اليوم بمباراة لبنان ومصر، بينما يستهل المنتخب الأميركي مشواره غداً أمام اليونان.