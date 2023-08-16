"ستارز بلاي" تعلن عن لعبة "فانتازي رياضية"

كشفت "ستارز بلاي" (STARZPLAY) المنصة المعروفة التي تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن STARZPLAY Fantasy Sports. وأكدت المنصة في بيان صحافي أنها أول لعبة فانتازي رياضية مجانية على الويب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء إطلاق اللعبة قبيل انطلاق مباريات موسم 2023-2024 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي SERIE A، والذي سيبث حصرياً على STARZPLAY Sports. ويمكن للمتسابقين كتابة توقعاتهم حول مباريات الدوري الإيطالي وغيره من المنافسات الإقليمية، وسيتسنى لهم توقع النتائج ونسب الاستحواذ وتحديد الهداف الأول من أجل الفوز بجوائز رائعة.

وأكد البيان أن اللعبة تضيف بُعداً جديداً لمشاهدة المباريات مباشرة على STARZPLAY Sports وخوض تجربة غامرة بالإثارة أثناء متابعة الـ SERIE A وكرة القدم الإقليمية. وسيتسنى للمتنافسين إثبات مهاراتهم الاستراتيجية والاستفادة من خبراتهم الكروية للفوز بجوائز والتنافس مع الأصدقاء لتصدر القوائم الأسبوعية والشهرية والموسمية.

وستتيح اللعبة للمستخدمين فرصة الفوز بجوائز واقعية وافتراضية، بما في ذلك STARZ$، العملة الافتراضية المخصصة للعبة والتي يمكن من خلالها شراء "رموز غير قابلة للاستبدال" (NFTs)، ويمكن في المستقبل استبدالها بقسائم لسداد اشتراكات STARZPLAY وشراء منتجات خاصة بالدوري الإيطالي لكرة القدم (مثل قمصان الفرق والكرات الخاصة بالبطولة)، وغير ذلك من التجارب على غرار حضور المباريات مباشرة في ملاعب الـ SERIE A، وفرصة لقاء أشهر نجوم المشاركين في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2024 التي ستستضيفها مدينة الرياض.

وفي حين تعتبر اللعبة مجانية كلياً، فإنه بإمكان اللاعبين شراء وتداول الرموز غير القابلة للاستبدال عبر المتجر المخصص داخل اللعبة، وذلك لتشكيل الفريق الخاص بهم وتعزيز قدراتهم في تنبئ النتائج.