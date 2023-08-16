7 مدربين خبراء يهددون «قيصر الدوري» نحو أول لقب في «المحترفين»

يشهد الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين منافسة قوية، بعدما أكملت الأندية الـ14 تعاقداتها مع المدربين الذين سيقودون هذه الأندية في الموسم الجديد، الذي سينطلق يوم بعد غدٍ، من خلال الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، إذ قامت 10 أندية بتغيير مدربيها من إجمالي 14 نادياً، من بينهم مدرب انتقل إلى تدريب نادٍ آخر في الدوري، بينما أبقت أربعة أندية على مدربيها من الموسم الماضي.

وتضم قائمة المدربين الـ14 مدربين فقط سبق لهما التتويج بلقب دوري المحترفين، وهما: الروماني أولاريو كوزمين، والمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، حيث فاز «القيصر» بلقب الدوري أربع مرات مع العين وشباب الأهلي في 2012 و2013 و2014 و2016، أما العنبري نال اللقب مع الشارقة مرة واحدة في 2019.

ويمتلك كوزمين في مسيرته سبعة ألقاب دوري هي: الدوري الروماني مع ستيوا بوخارست 2006 والدوري السعودي مع الهلال 2008 والدوري الصيني مع جيانغسو 2020، إلى جانب الألقاب الأربعة في الدوري الإماراتي، حيث يواصل المدرب الروماني مسيرته مع الشارقة بعدما حقق أربعة ألقاب تاريخية في الموسم الماضي، هي: كأس رئيس الدولة 2022 وكأس رئيس الدولة 2023 وكأس السوبر وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

في المقابل، تبرز أسماء سبعة مدربين خبراء سبق لهم الفوز بلقب الدوري على مدار مسيرتهم، إذ يأملون في تحقيق «البصمة الأولى» في دوري المحترفين الإماراتي، وإضافة أسمائهم إلى قائمة المدربين الذين سبق لهم تحقيق هذا الإنجاز.

ويسعى العين إلى استعادة لقب الدوري بعدما تعاقد مع الهولندي ألفريد شرودر، الذي سبق لهم الفوز بلقب الدوري الهولندي مرتين مع توينتي 2010 وأياكس أمستردام 2019، ونال لقب الدوري البلجيكي مع كلوب بروج في 2022.

أما الجزيرة تعاقد مع الهولندي فرانك دي بور، الذي لديه في رصيده أربعة ألقاب دوري مع أياكس2011 و2012 و2013 و2014، بينما يراهن الوصل على المدرب الصربي ميلوش ميلوفيتش، الذي حقق لقب الدوري الصربي ثلاث مرات مع رد ستار بلغراد أعوام 2020 و2021 و2023.

في المقابل، اختار حامل لقب الدوري شباب الأهلي التعاقد مع الصربي ماركو نيكوليتش، الذي حقق لقب الدوري في ثلاث دول مختلفة مع أولمبيا السلوفيني 2016 وبارتيزان الصربي 2017 وفيهيرفار المجري 2018.

ويأمل الوحدة أن يعود إلى الألقاب عقب تعاقده مع المدرب البارز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي حقق لقب الدوري ست مرات بواقع خمس مرات في جنوب إفريقيا مع صنداونز أعوام 2014 و2016 و2018 و2019 و2020 ومع الأهلي المصري في 2020.

من جهته، تعاقد مع بني ياس مع مدرب خبير في الفوز بلقب الدوري هو السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي قاد ماريبور للفوز بلقب الدوري السلوفيني ست مرات أعوام 2009 و2011 و2012 و2013 و2017 و2019، وأخيراً يواصل اتحاد كلباء اعتماده على المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، الذي سبق له الفوز بلقب الدوري الإيراني مع الاستقلال في 2022.

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