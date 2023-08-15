منتخب السلة يهزم بطل الفلبين في دولية «وليام جونز»

انتزع المنتخب الوطني لكرة السلة، أمس، انتصاره الأول في بطولة وليام جونز الدولية، بالفوز على بطل الدوري الفلبيني فريق «راين أور شاين» بفارق نقطتين ونتيجة (73-71)، في ثالث أيام البطولة المقامة حالياً بسختها الـ42 في تايبيه، حتى 21 الجاري.

وفرط لاعبو الفلبين بفرصة إنهاء الشوط الأول متقدمين بفارق النقطتين وبنتيجة (35-33)، بعد أن نجح لاعبو الإمارات في استعادة زمام المبادرة وتقليص الفارق مع نهاية الفترة الثالثة إلى النقطة الواحدة (52-53)، ومن ثم حسم الفترة الرابعة (21-18) وانتزاع الفوز بالمباراة بنتيجة (73-71).

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني الدكتور منير بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»، إن: «لاعبي المنتخب ظهروا أكثر تجانساً بعد مرور ثلاث مباريات، وهو ما كنا نبحث عنه من خلال خوض هذه البطولة القوية في منح العناصر الوطنية أكبر قدر ممكن من تجارب الاحتكاك عالية المستوى».

وأوضح: «واصل نجم المنتخب الشاب حامد عبداللطيف تألقه مع المنتخب بتسجيله 22 نقطة أمام الفريق الفلبيني، وجاءت مكملة لتألقه لتسجيله 30 نقطة في اليوم الافتتاحي أمام الفريق الكوري الجنوبي، وذلك جنباً إلى جنب مع تألق عناصر الخبرة ومن أبرزهم قيس عمر الذي سجل في سلة الفلبين 11 نقطة بجانب تسع متابعات ناجحة».

وأضاف: «منحنا العديد من العناصر الشابة دقائق لعب مطولة بهدف اكتسابهم لمثل هذه الخبرات».

ويخوض المنتخب الوطني اليوم مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الصين تايبيه الرديف، على أن تتبع غداً بلقاء المنتخب القطري، ومن ثم منتخب الصين تايبيه الأول في 17 هذا الشهر، متبوعاً باليوم التالي بلقاء منتخب اليابان تحت 22 عاماً، وآخرها في 19 أغسطس بلقاء المنتخب الإيراني.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره بالخسارة أمام فريق «أني يانغ» الكوري الجنوبي بنتيجة (84-100)، قبل خسارته أول من أمس أمام بطل دوري الجامعات الأميركي «كاليفورنيا إيرفاين» بنتيجة (49-109).