تفوّق إماراتي بارز في بطولة بناء الأجسام والفيزيك

نظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، يوم السبت الماضي، منافسات بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك بمشاركة 170 لاعباً تنافسوا في 51 فئة.

وشهدت البطولة التي أقيمت في قاعة «البيت متوحد» بإمارة أم القيوين، تفوقاً إماراتياً بارزاً في مختلف الأوزان والفئات ولمختلف الأعمار، من خلال التتويج بثلاثة ألقاب هي بطل الأبطال في «موسكولار فيزيك» وأحرزه راشد المهيري، وبطل الأبطال في «الفيزيك» وفاز به سالم عبدالمجيد، وبطل أبطال «كلاسيك فيزيك» وحققه خالد إبراهيم. ونال لقب بطل أبطال بناء الأجسام، السوري رواد وليد، بينما نال اللقب

نفسه في «كلاسيك بناء الأجسام» الجنوب إفريقي تشاي ليون. كما تم تكريم لاعب منتخب الإمارات وبطل آسيا عبدالله العيسائي، تثميناً لمشاركته في بطولة آسيا وفوزه بميداليات دولية.