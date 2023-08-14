3 مواطنين يحرزون لقب «بطل الأبطال» في بطولة الإمارات لبناء الأجسام

نجح ثلاثة مواطنين من إحراز لقب بطل الأبطال في بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، التي نظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في قاعة البيت متوحد في أم القيوين، وبمشاركة 170 لاعباً تنافسوا في 51 فئة. وفاز راشد عوض المهيري بلقب بطل أبطال (موس موسكولار فيزيك)، بينما حاز لقب (بطل أبطال الفيزيك) سالم عبدالمجيد، و(بطل أبطال كلاسيك فيزيك) عاد إلى خالد إبراهيم، كما حصل على لقب بطل أبطال بناء الأجسام، السوري رواد وليد، ونال اللقب نفسه في كلاسيك بناء الأجسام الجنوب إفريقي تشاي ليون. وتم أيضا تكريم لاعب المنتخب عبدالله العيسائي لفوزه بميداليات في بطولة آسيا ومنافسته للأسوياء رغم كونه من أصحاب الهمم.

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، أحمد جوهر، لـ«الإمارات اليوم»: «كشفت البطولة عن لاعبين مواطنين موهوبين يمكنهم الانضمام إلى المنتخب في المرحلة المقبلة، ما يؤكد نجاح البطولة بتحقيق أهدافها».