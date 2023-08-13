فريق أبوظبي يدخل تحدي السباق الرئيس في مونديال زوارق «الفورمولا2» بليتوانيا

أكد النجم الشاب في صفوف فريق أبوظبي، منصور المنصوري، متسابق وقائد «الزورق 36»، على ثقته الكبيرة بأن يحقق الفريق ميدالية عبر السباق الرئيس للجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا2»، الذي ينطلق اليوم، في مدينة كلابيدا في ليتوانيا، وبمشاركة 19 زورقاً يتقدمهم نجمي فريق أبوظبي منصور المنصوري وراشد القمزي.

وشدد المنصوري في تصريح صحافي على الجهوزية التامة واستعداد الفريق لخوض منافسات السباق الرئيس، الذي سيقام على مسافة 1875 متراً هي كورس أو مسار السباق، الذي ينطلق على امتداد بحر البلطيق الذي تطل عليه المدينة العريقة، وقال المنصوري: «نحن جاهزون وعلى أهبة الاستعداد من أجل المنافسة والدخول في صراع قوي للوصول إلى المراكز الأولى واعتلاء المنصة في هذه الجولة».

وثمّن المنصوري جهود الطاقم الفني ومدرب الفريق، جيدو كابليني، في إعداد الزوارق وتجهيزها من أجل المنافسة خلال الأشهر الماضية، ومرحلة التجهيز الفني كي تكون الزوارق مستعدة لهذه الجولة، وقال: «نمتلك أحد أفضل العناصر الفنية في فريق أبوظبي وطاقماً متكاملاً استطاع أن يؤمن لنا الإعداد الفني المثالي للزوارق ومحركاتها قبل انطلاق الجولة».

وأكد المنصوري على أهمية حصد النقاط في جولة الافتتاح، وعدم التفريط فيها، لكي تكون نقطة انطلاقة قوية لفريق أبوظبي للاستمرار في المنافسة، عبر بقية جولات البطولة التي ستنتقل لاحقاً إلى إيطاليا ثم البرتغال عبر أربع جولات كاملة.

وكان المنصوري قد حقق الموسم الماضي المركز الثالث في الترتيب العام وبفارق أربع نقاط عن المتصدر، وهو ثاني موسم يشارك من خلاله مع فريق أبوظبي، ويسعى في موسمه الثالث إلى تحقيق انجاز أفضل.

• المنصوري واثق باعتلاء فريق أبوظبي منصّة التتويج في جولة اليوم.

• الجولات المقبلة ستقام لاحقاً في إيطاليا، ثم البرتغال عبر أربع جولات كاملة.