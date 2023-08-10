نادي الإمارات يتعاقد مع إنييستا فنياً واستثمارياً

قال النجم العالمي، صانع ألعاب برشلونة السابق، الإسباني أندرياس إنييستا، إن الهدف من تعاقده مع نادي الإمارات واللعب في دوري أدنوك للمحترفين يعود لرغبته في خوض تجربة جديدة في الإمارات، بعد «الذكريات السعيدة التي لديه عن الدولة، حين خاض مونديال الشباب مع إسبانيا في 2003، وكذلك في كأس العالم للأندية بأبوظبي 2009، حين شارك مع برشلونة وتوج بلقبه وقتها».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه أمس نادي الإمارات في فندق ومنتجع إنتركونتيننتال برأس الخيمة، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي يوسف البطران، وذلك لتقديم إنييستا، في صفقة تعد الأبرز بالنسبة لأندية المحترفين حتى الآن. وأكد البطران أن وجود إنييستا سيحقق الإضافة المرجوة لنادي الإمارات فنياً، وكذلك من الجانب الاستثماري، كون اللاعب سيعطي دافعاً كبيراً للقيام بمشروعات مشتركة للنادي ورأس الخيمة التي تعد وجهة سياحية، مشيراً إلى أن إنييستا سيستمر معهم لسنوات مقبلة، على الرغم من أن عقده مع الفريق ممتد لموسم قابل للتجديد، على أن يرتدي الرقم 8 الذي اشتهر به طويلاً حين لعب لبرشلونة .

وأكد إنييستا أنه سيضع كل خبرته الطويلة في خدمة المشروع المستقبلي لنادي الإمارات، ولدعم الفريق الأول في الموسم المقبل، ودعم اللاعبين الشباب والصغار، من خلال تطبيق كل الخطط المستقبلية التي وضعها النادي للنهوض بمستوى اللاعبين في كل المراحل السنية بالنادي.

وقال إنييستا إن التعاقد مع «الصقور» صفحة جديدة في مسيرته الرياضية، بعد أن مثل برشلونة ونادي فيسيل كوبي الياباني، ويتطلع إلى أن يحقق أهدافاً عديدة مع نادي الإمارات، مؤكداً أنه يعلم مدى عشق أبناء الإمارات لكرة القدم، ويشعر بالسعادة لذلك، مبيناً أنه لم يستغرق وقتاً طويلاً لاتخاذه القرار المهم في مشواره الرياضي.

وفي سؤال عن ما إذا كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية، قال: «لقد فزت بالكثير من الألقاب، ونلت الكؤوس، والكرة الذهبية شيء عظيم، لكني سعيد بما حصلت عليه»، كاشفاً عن أن أكثر من نادٍ كلمه بعد نهاية عقده في اليابان، لكنه اختار بنفسه اللعب مع نادي الإمارات، بعد اتصال ورده من رئيس مجلس الإدارة يوسف البطران.

بدوره، قال البطران إن «الصقور» نادٍ كبير، ويستحق أن يضم لاعباً بمكانة إنييستا، مؤكداً أن الجميع يشعر بالسعادة بقدوم إنييستا إلى دورينا. وتابع: لدينا خطة فنية وخطة استراتيجية سنعمل عليها، من ضمنها الاستثمار، وندعو جميع الشركات العالمية للاستثمار في نادي الإمارات، خصوصاً أن إمارة رأس الخيمة سياحية، وستكون الرياضة في ازدهار أكبر فيها، بالتعاون مع إنييستا.

وأوضح البطران أن «المفاوضات مع إنييستا كانت سهلة جداً، ومحاميه الإسباني جواو، ووكيل أعماله الإماراتي محمد عبدالله، ساعدونا كثيراً في الوصول إلى النهاية السعيدة».

يوسف البطران:

• «(الصقور) نادٍ كبير ويستحق أن يضم لاعباً بمكانة إنييستا».