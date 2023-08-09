سالم عبدالرحمن يحقق إنجازاً تاريخياً في «مونديال الشطرنج»

يخوض بطل المنتخب الوطني للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، اليوم، مواجهة كبيرة أمام بطل إيطاليا الأستاذ الدولي الكبير فوكاتورو دانيل في دور الـ16 لبطولة كأس العالم، المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان.

وحقق بطل الإمارات إنجازاً تاريخياً بتأهله لدور الـ16، بالفوز على الأستاذ الدولي الإيراني دانشفار بارديا، في مواجهة قوية، أظهر خلالها قدرات ذهنية عالية، ليتابع نتائجه الجيدة في البطولة.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج تريم مطر تريم، وجود خطة لدى الاتحاد لإعداد البطل الإماراتي سالم عبدالرحمن ببرامج متكاملة للمنافسة على كأس العالم خلال عامين، ووصف تأهل بطل الإمارات لدور الـ16 بأنه يتوّج الرؤية الاستراتيجية لمجلس إدارة الاتحاد المنبثقة من الخطط المستقبلية للهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية في إعداد الأبطال في جميع المجالات الرياضية للتنافسية العالمية.

وأوضح أن التألق والتميز لهذا اللاعب، الذي أجاد أيضاً خلال الدورة العربية في الجزائر، وحصل على ذهبيتي الفردي للشطرنج السريع والخاطف، وذهبية الفرق، هو ثمرة الجهود الكبيرة في إعداده بالمعسكر الذي سبق مشاركته في البطولة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

• بطل الإمارات يواجه بطل إيطاليا اليوم في دور الـ16 لبطولة كأس العالم.