بطل «يو إف سي 294» يكثف استعداداته لمواجهة شيماييف في أبوظبي

يكثف بطل الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي 294» البرازيلي باولو كوستا، استعداداته للمواجهة المرتقبة مع السويدي حمزات شيماييف، ضمن فئة الوزن المتوسط في «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس في 21 أكتوبر المقبل.

وأكد كوستا أنه يخوض ثلاثة تدريبات يومياً استعداداً للنزال المرتقب، وأنه متحمس للغاية للعودة إلى أبوظبي وخوض هذا التحدي، كونها المرة الثانية التي يخوض فيها نزالاً بأبوظبي، وسط تحدٍ كبير أمام بطل «يو إف سي 294» حمزات شيماييف.

وأضاف: «أنتظر بشغف الحضور إلى أبوظبي لحسم اللقب العالمي.. هي مدينة رائعة أبهرتني كثيراً خلال الزيارة الأولى، وأعلم مدى شغف الجمهور بالنزالات التي تقام فيها، وأنتظرهم في حلبة المنافسة بالاتحاد آرينا».

ويأمل كوستا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي خلال الموسم الجاري، بعدما حقق الفوز الأول على منافسه لوك روكهولد بمنافسات «يو إف سي 278». وعلى مدار مشواره، حقق كوستا 14 انتصاراً مقابل هزيمتين، وستة انتصارات مقابل هزيمتين في بطولات «يو إف سي». وعن متابعته لمنافسه شيماييف، قال كوستا: «لا أهتم بمنافسي قدر ما أهتم بالحفاظ على المستوى الذي وصلت له، لحسم النزال لصالحي. أعلم جيداً أن المواجهة ستكون كبيرة».