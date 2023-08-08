سلة شباب الأهلي في المجموعة الثانية بـ «سوبرغرب آسيا» عن المنطقة الخليجية

أوقعت قرعة النسخة الثانية من بطولة «سوبر ليغ-غرب آسيا» لكرة السلة، التي جرت اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، فريق شباب الاهلي في المجموعة الثانية عن المنطقة الخليجية، بجوار حامل اللقب المنامة البحريني، والشمال القطري، وماظمة الكويتي، فيما ضمت المجموعة الاولى عن المنطقة الخليجية ذاتها كل من الكويت الكويتي، وأهلي جدة السعودي، والريان القطري، والمحرق البحريني.

كما أفرزت القرعة للفرق المنافسة عن منطقة غرب إسيا، عن وضع غورغان الإيراني في المجموعة الأولى التي ضمت أيضا دينامو اللبناني، والنفط العراقي، وأهلي حلب السوري، فيما ضمت ثاني مجموعات المنطقة ذاتها 'دول غرب آسيا" كل من اندية، الرياضي اللبناتي، والأهلي الأردني، والوحدة السوري، والأورثوذكسي الأردني.

وتقام النسخة الثانية، بنظام دوري المجموعات من مجموعتين مقسمتين على منطقتي دول الخليج العربي، ودول غرب آسيا، بحيث تضم كل منطقة بدورها مجموعتين تلعب كل منهما بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، تسفر نتائجها عن تحديد هوية الفرق الأربعة(بطل ووصيف كل مجموعة) المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لكلتا المنطقتين.

ويذكر أن شباب الأهلي استضاف في يونيو الماضي المرحلة الختامية من البطولة التي تأهل إليها ثمانية فرق من كل من منطقتي الخليج وغرب آسيا، قبل ان يتأهل عنها كل من المنامة البحريني وأستانا الكازاخستاني والكويت الكويتي والرياضي اللبناني للمربع الذهبي، قبل أن يتمكن فريقا المنامة والكويت في حجز مقعدهما للنهائي، ونجاح الفريق البحريني في حصد اللقب بالفوز في المباراة النهائية على الكويت بنتيجة (67-59).