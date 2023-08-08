نادي الإمارات يقدم الاسباني انيستا الاربعاء

كشف مصدر إعلامي في نادي الإمارات عن أن المفاوضات مع لاعب برشلونة والمنتخب الاسباني السابق اندرياس انيستا اقتربت بشكل كبير من الحسم وانها شبه محسومة وأن مجلس إدارة نادي الإمارات سيلتقي مع الدولي الاسباني مساء اليوم (الإمارات لاقت) لاستكمال جميع الترتيبات الادارية والمالية تمهيدا للتوقيع الرسمي، مبينا ان المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب سيكون يوم غد (الاربعاء) في وقت سيتم تحديده والاعلان عنه بعد ختام اخر جولات المفاوضات.

وكان انيستا قد وصل الدولة عبر مطار دبي الدولي وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة نادي الامارات يوسف البطران وعدد من مسؤولي الصقور وحشد من محبي اللاعب وعدد من جمهور نادي الامارات.

وكان اخر نادي لعب له انيستا هو نادي فيسيل كوبي الياباني

وفي تصريحات صحفية وصف رئيس مجلس ادارة نادي الامارات يوسف البطران التعاقد مع اللاعب انيستا بالمكسب المهم لدوري ادنوك للمحترفين.