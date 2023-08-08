العصيمي يوقّع عقد استضافة أوزبكستان لدورة الألعاب البارالمبية للشباب

وقّعت اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي عقد استضافة أوزبكستان لدورة الألعاب البارالمبية للشباب (طشقند 2025)، لتكون أول دورة تُقام بوسط القارة الآسيوية.

وتُقام هذه النسخة بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 45 دولة يتنافسون في 11 لعبة، وتم توقيع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية ايكراموف أدهم وزير الشباب والرياضة الأوزبكي، ومختار خون رئيس اللجنة البارالمبية الأوزبكية وطارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية.

وأكد العصيمي أن «طشقند 2025» هي الدورة البارالمبية الأولى للشباب التي تُقام في وسط آسيا حيث، تستضيف العاصمة الأوزبكية في العام نفسه الألعاب الآسيوية الأولمبية. وأشاد بتطوّر الحركة البارالمبية الأوزبكية خلال السنوات الماضية، حيث احتل المنتخب الأوزبكي لأول مرة في تاريخه المركز الثاني آسيوياً خلف الصين في بطولة العالم لألعاب القوى بباريس. كما حجز لاعبو أوزبكستان 21 مقعداً بمختلف الألعاب للمشاركة في النسخة الجديدة من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وأكد العصيمي: «اللاعبون الشباب من أهم الاستثمارات على مستوى القارة الآسيوية والعالم، وتسعى اللجنة البارالمبية الآسيوية لضمان استدامة العمل وتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة لرياضة أصحاب الهمم في القارة الآسيوية».