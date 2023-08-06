الغساني وعلي صالح ومبخوت يتنافسون على جائزة «الكرة الذهبية»

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الموسم الرياضي الماضي (2022-2023)، وذلك مع إغلاق باب التصويت، أول من أمس، بعد مشاركة كبيرة على مدار الفترة التي امتدت خمسة أيام، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للرابطة، وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم إعلان هوية الفائزين في الحفل السنوي، المقررة إقامته يوم 10 الجاري في فندق قصر الإمارات.

وأفرز التصويت، الذي شاركت فيه الجماهير وقائدو الفرق والمدربون والإعلاميون، قوائم نهائية، تضم كلاً من: علي صالح «الوصل»، علي مبخوت «الجزيرة»، ويحيى الغساني «شباب الأهلي» لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي. فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كلاً من: لابا كودجو «العين»، فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي»، فراس بالعربي «عجمان» (انتقل إلى الشارقة حالياً).

أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فتضم ليوناردو جارديم «شباب الأهلي» (انتقل لتدريب السد القطري)، غوران توفيجيدزيتش «عجمان» (انتقل لتدريب النصر)، وكوزمين أولاريو «الشارقة». بينما في جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً؛ عبدالله حمد «الوحدة»، حارب عبدالله سهيل وبدر ناصر «شباب الأهلي».

وفي جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة؛ عثمان كمارا ولوان بيريرا «الشارقة»، وإريك جورجينس «العين». وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، عادل الحوسني «الشارقة»، خالد عيسى «العين»، وخالد السناني «الوصل».

أما جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، فتضم فابيو ليما «الوصل»، سفيان رحيمي ولابا كودجو «العين». وجائزة أفضل هدف، تضم لابا كودجو وسفيان رحيمي «العين» وفابيو ليما «الوصل». أما المرشحون لجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، فكل من: العين، الشارقة، وشباب الأهلي.

يذكر أن حفل الجوائز سيضم أيضاً الجوائز المبنية على الإحصاءات، وهي: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك المحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة دوري الجماهير، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام. يذكر أن اختيار المرشحين للجوائز جاء بناءً على الإحصاءات المقدمة من قبل شركة «أوبتا»، الشريك الإحصائي للرابطة، ثم قامت لجنة الاختيار، التي تضم اللجنة الفنية بالرابطة والخبراء، باختيار القائمة النهائية، التي يحق لها استثناء المعايير الإحصائية فيما لا يتعدى 20% من إجمالي المرشحين لكل فئة.

وشارك في جوائز التصويت أربع فئات، بنسبة 25% لكل فئة، والفئات هي المدربون وقائد كل فريق والإعلاميون والجماهير.

• الحفل السنوي لإعلان جوائز موسم 2022 - 2023 يقام 10 الجاري في فندق قصر الإمارات.