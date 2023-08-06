مشجعون يحددون 4 مطالب لزيادة الحضور الجماهيري في الموسم الجديد

أكد مشجعو أندية في دوري أدنوك للمحترفين جاهزيتهم لانطلاق الموسم الكروي الجديد، والوجود في المدرجات لتشجيع فرقهم، مطالبين رابطة المحترفين لكرة القدم بضرورة توفير بعض المطالب من أجل زيادة الحضور الجماهيري في المدرجات، والإسهام في إنجاح الموسم من كل الجوانب. مشيرين إلى أن هذه المطالب الأربعة تتمثل في تقديم التسهيلات اللازمة للجمهور في عملية الدخول والخروج عبر البوابات بكل سلاسة، والسماح بإدخال مياه الشرب إلى المدرجات وإلغاء قرار منعها، وكذلك توفير المشروبات والمأكولات بجودة عالية، وبأسعار مناسبة ومعقولة، ومراعاة بعض الفئات البسيطة، مثل الطلبة، إضافة إلى السماح للجمهور بإدخال أدوات التشجيع العادية التي تحفز اللاعبين في الملعب، مؤكدين على أهمية أن تتجاوب الرابطة مع هذه المطالب التي وصفوها بأنها طبيعية وعادية وليست مستحيلة، لافتين إلى أن هذه المطالب ظلت تتكرر في كل موسم. وشددوا على ضرورة جلوس الرابطة مع ممثلي مشجعي الأندية للاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم والتجاوب معها، مؤكدين أن توفير هذه الأمور يحفز الجمهور على الحضور بكثافة، كما دعوا إلى أهمية التفكير مستقبلاً في توفير ملاعب مكيفة، خصوصاً مع ظروف الطقس الحار في فصل الصيف.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المطالب التي تم ذكرها ظلت تتكرر في كل موسم كروي جديد، دون أن تجد التجاوب اللازم من المسؤولين، سواء في رابطة المحترفين، كونها الجهة المنظمة لمسابقات الأندية المحترفة، أو الأندية نفسها، حتى تكون المدرجات بيئة جاذبة للجمهور للوجود وتشجيع فرقه، وهذه المطالب ليست تعجيزية، ويمكن تحقيقها في حال اجتمعت الرابطة مع ممثلين من مشجعي الأندية المحترفة. وتنطلق مباريات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين يومي 18 و19 الجاري.

تسهيلات بسيطة

أكد مشجع شباب الأهلي، فهد السليطي، أنه ورغم أن رابطة المحترفين غير مقصّرة في حق الجمهور، إلا أن «هناك بعض الأمور التي نطالب بها كمشجعين، ومنها تقديم بعض التسهيلات البسيطة، مثل توفير المأكولات والمشروبات»، مقترحاً أن «يتم توفير هذه الأمور من خلال رعاة رسميين معتمدين من قبل الرابطة، بدلاً من مشاهدة باعة يقدمون هذه المشروبات والمأكولات، دون أن يعرف الجمهور مدى جودتها وصلاحيتها من عدمه، فضلاً عن أهمية أن تكون هذه المأكولات والمشروبات بأسعار معقولة، خصوصاً أنه يوجد في المدرجات طلبة مدارس، ولديهم مصروفات محددة من ذويهم».

وشدد على أنه ورغم أن الرابطة تمنع الجمهور من إدخال عبوات مياه الشرب، حرصاً على سلامة اللاعبين، إلا أنه يجب عليها السماح لهم بإدخالها قدر الإمكان، خصوصاً مع ارتفاع حرارة الطقس، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تعد ضرورية للمشجعين في المدرجات، وأيضاً ضرورة السماح بإدخال أدوات التشجيع العادية، بجانب تقديم التسهيلات المتعلقة بسهولة دخول وخروج الجمهور من المدرجات.

غياب الاستجابة

بدوره، شدد رئيس مجلس جماهير نادي بني ياس، حريز المنهالي، على أن هذه المطالب التي يناشدون رابطة المحترفين توفيرها، وإلزام الأندية بها، ظلت تتكرر في كل موسم كروي جديد، ومنذ سنوات طويلة، دون أي استجابة من قبل الجهات المعنية بتنظيم مسابقة دوري المحترفين، وهي الرابطة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الممنوعات التي تقوم الرابطة بفرضها على الجمهور دون أي مبرر. واعتبر أن أهم مطالب الجمهور تتمثل في السماح بإدخال مياه الشرب التي تمنع الرابطة إدخالها، وكذلك توفير المشروبات والمأكولات بأسعار مناسبة، وبجودة عالية، بحيث تكون مراقبة من الجهات المعنية، وكذلك السماح للجمهور بإدخال أدوات التشجيع العادية، التي تحفز اللاعبين في الملعب، فضلاً عن تقديم التسهيلات للجمهور في عملية الدخول والخروج من المدرجات بكل سهولة وسلاسة، ودون أي صعوبات. وشدد المنهالي على أن توفير مثل هذه الأمور يحفز الجمهور على الحضور بكثافة إلى المدرجات.

وكشف عن جاهزيتهم كمشجعين لدعم الحضور الجماهيري في المدرجات، رغم ظروف الطقس الحار. وأضاف «رغم الطقس الحار الذي تقام فيه مباريات الدوري، خصوصاً في فترة الصيف، نطالب بأمور معقولة وواقعية، وهي السماح للجمهور بإدخال أدوات التشجيع العادية التي تحفز اللاعبين»، وتابع «من خلال متابعتي ووجودي في الملاعب، فإن أسعار المأكولات تعد مرتفعة جداً، فمثلاً لو كان لديك خمسة أبناء يرغبون في الذهاب معك إلى الملاعب، فإنك بحاجة إلى توفير ميزانية لهم في كل مباراة يحرصون على حضورها». وتساءل المنهالي عن سبب ترك هذه الأمور لمحال تجارية تقوم ببيعها للجمهور بأسعار مضاعفة للحصول على أرباح سريعة، مشيراً إلى أهمية أن تقوم رابطة المحترفين بالتعاقد مع شركات أو مطاعم بعينها لتوفير المشروبات والمأكولات بأسعار مناسبة في المباريات المختلفة.

مراعاة الفئات البسيطة

ورأى عضو مجلس جماهير شباب الأهلي، عبدالمجيد رستم، أن رابطة المحترفين غير مقصّرة، وتقوم بتقديم كل التسهيلات للجمهور في المدرجات لأداء دورهم على أكمل وجه في تشجيع فرقهم، باستثناء بعض الأمور التي تقوم بمنعها داخل الملاعب، وذلك حرصاً على سلامة اللاعبين وقضاة الملاعب، لافتاً في الوقت

نفسه إلى أن نادي شباب الأهلي يقوم كذلك بتوفير كل التسهيلات اللازمة لجمهوره، مشيراً إلى أنه لاحظ أن باعة المأكولات والمشروبات في بعض الأندية يقومون ببيعها بأسعار عالية، مطالباً بخفضها مراعاة لبعض الفئات البسيطة، مثل الطلبة، وغيرهم من الفئات البسيطة، بجانب مطالبة بعض الأندية بتوفير مياه الشرب، وذلك تسهيلاً للجمهور للوجود في المدرجات.

المطالب الـ 4

■ السماح بإدخال مياه الشرب، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

■ توفير المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، ومراعاة بعض الفئات البسيطة مثل الطلبة.

■ إلغاء قرار منع إدخال أدوات التشجيع العادية.

■ تقديم التسهيلات اللازمة للجمهور في عملية الدخول والخروج بسلاسة.