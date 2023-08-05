ضغوط

يضغط أحد المدربين في دوري أدنوك للمحترفين على إدارة ناديه للتعاقد مع مهاجم أجنبي من الطراز الأول، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، إذ رفض كل الأسماء التي عُرضت عليه من جانب شركة كرة القدم، مرشحاً مهاجماً سبق له اللعب في صفوف الهلال السعودي.

انتقاد

انتقد جمهور أحد أندية المحترفين عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بتدخل مسؤول بالنادي في الاختيارات الفنية للفريق، قائلين إن هذا التدخل يضر بالفريق من خلال استقطاب لاعبين بمبالغ مالية كبيرة، لكنهم لم يقدموا المردود الفني المطلوب.

إحباط

قال مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية المحترفين إن اللاعب يشعر بنوع من الإحباط بسبب ما وصفوه بتجاهل المدرب له دون أي مبرر، ما جعل اللاعب يفكر في الرحيل عن النادي.

مفاوضات

أنهى نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين صفقة للاعب برازيلي قادم من الدوري التركي بعد مفاوضات شاقة مع اللاعب الذي طلب مبلغاً كبيراً يفوق ما يحصل عليه في ناديه، على الرغم من أن ناديه تساهل في المفاوضات للتخلص من اللاعب الذي اقترب من عامه الـ32.

استياء

أبدى مسؤولون بأحد أندية المحترفين استياءهم من عمل المنسق الإعلامي الذي تم تعيينه قبل أشهر عدة لدعم حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات والأخبار، الأمر الذي دفع الإدارة للبحث عن منسق جديد.