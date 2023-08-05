يحيى نادر: العين استفاد من أخطاء الموسم الماضي

قال لاعب وسط فريق العين، يحيى نادر، إنهم استفادوا من أخطاء الموسم الماضي ودروسه، والذي وصفه بأنه كان قاسياً بعد خسارة «الزعيم» نهائيات كأس السوبر وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على التوالي، ما تسبب في خروجه خالي الوفاض، رغم أنه كان منافساً على جميع الألقاب، لافتاً إلى أنه إذا أعيدت المباريات الثلاث 200 مرة، فإن «البنفسج» لن يخسرها.

وأكد اللاعب في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: «في الموسم الماضي لم نستطع إسعاد الجماهير، وهذا الأمر بالتأكيد يؤلمنا، والتفاصيل الصغيرة حرمتنا اعتلاء منصة التتويج، وإذا أعيدت تلك النهائيات 200 مرة فلا يمكن أن نخسرها، وما حدث في الموسم الماضي أكبر دافع للاعبين للاستفادة من الأخطاء، والتركيز على استحقاقاتنا في الموسم الجديد، وندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة».

وأشار يحيى نادر إلى معاناته مع الإصابة في الموسم الماضي، وقال: «إصابتي التي تكررت في الموسم الماضي كانت عبارة عن تمزق في منطقة صعبة، واستدعى الأمر وقتاً طويلاً للعلاج، غير أنني الآن في كامل الجاهزية، بفضل من الله، ومتابعة الطاقم الطبي في النادي واهتمام إدارة النادي، وأنا جاهز حالياً لدخول غمار الموسم الكروي الجديد».

وحول إذا كان انضمام لاعب المحور الكوري الجنوبي، بارك يونغ-وو يقلقه، قال: «وجود لاعب وسط ارتكاز مميز يعزز من منظومة الفريق، في قيمة الكوري الجنوبي، بارك يونغ-وو، سيكون حافزاً مهماً لأتعلم منه وأضاعف من جهودي لتعزيز إمكاناتي، وهذا الأمر ينصب في مصلحتي ومصلحة الفريق بكل تأكيد».

وحول أفضل بطولة له في مشواره مع العين، قال: «في كرة القدم دائماً ما ترتبط أفضل اللحظات بالتحديات الكبيرة، وهذا الأمر نتفق عليه نحن جميعاً كلاعبين، وفي اعتقادي أن دوري 2021-2022، من أفضل الدوريات التي حققناها بالنسبة لي، كوننا واجهنا تحديات كبيرة متمثلة في ابتعادنا لثلاثة مواسم عن معانقة الدرع، وهذا الأمر في نادي العين غير مقبول، وتمكنا من تحقيق البطولة وقتها بخسارة واحدة فقط خلال الطريق نحو اللقب».

وعن أفضل مباراة له، قال: «من أفضل المباريات التي لعبتها كانت أمام الجزيرة، وفي اعتقادي أنها شهدت انطلاقتي الحقيقية، عندما كان يدربنا الكرواتي ليكو، ووقتها تعرض الفريق لحالة طرد، وقمت بأدوار مهمة في وسط الميدان، وحظيت بإشادة كبيرة من الأمة العيناوية، وشخصياً أعتبر تلك المباراة انطلاقتي الحقيقية».

وعن التحدي الأهم في مشواره، قال يحيى نادر: «كما ذكرت إنني أدرس في الجامعة بقسم الإعلام، وقد توقفت عن الدراسة مدة نصف عام، بسبب عدم إيجاد المساحة الزمنية الكافية في إحداث التوازن المطلوب ما بين كرة القدم والدراسة، لذلك أهم تحدّ أمامي حالياً هو إحداث التوازن لتكملة مشروع دراستي الجامعية، دون أن يؤثر هذا الأمر في مشواري الكروي مع العين». وقال إن من أجمل اللحظات، الوصول مع العين إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018. وعن الهدف الأفضل في مشواره الكروي، قال: «بكل تأكيد هدفي على مرمى فريق نادي الشارقة، ولا أظن أنه سيسقط من الذاكرة».

• قال يحيى نادر إن انضمام لاعب الارتكاز الكوري بارك يونغ-وو إلى العين لا يشكل قلقاً عليه، كون المنافسة بين اللاعبين تصب في مصلحة الفريق.