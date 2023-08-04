610 لاعبين ولاعبات يشاركون في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم

تستعد دبي لاستضافة بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم، التي ستقام في فندق هيلتون الحبتور سيتي خلال الفترة من 21 وحتى 30 أغسطس الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وكشفت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحافي عُقد ظهر أمس في مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة واسعة لأبطال العالم في تلك اللعبة، إذ سيقدر عدد المشاركين بنحو 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة من مختلف قارات العالم.

وفي بداية المؤتمر وجه رئيس اللجنة المنظمة ثاني جمعة بالرقاد، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، راعي الحدث، على دعمه واهتمامه الكبيرين بأصحاب الهمم، ما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في كل الأصعدة.

وقال: «القيادة الرشيدة تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة صديقة لهم لتحقيق طموحاتهم انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأنه بالإرادة تصنع المستحيل ومن خلالها نستطيع أن نصل بإنجازاتنا الوطنية إلى القمم».

وأضاف أن نادي دبي لأصحاب الهمم استضاف العديد من الأحداث العالمية المهمة التي تُرسخ دوره العالمي بعد أن قدم العديد من قصص النجاح خلال المرحلة الماضية مساهماً في القرارات التاريخية لتطوير حياة «أصحاب الهمم» من خلال العديد من المبادرات.

وأشار إلى أن دبي تعد مركزاً دولياً رائداً في دعم وإشراك «أصحاب الهمم» بما تقدمه من مبادرات تمكنهم من إثبات إرادتهم وقدراتهم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة.

من جهته، أكد مدير البطولة، ماجد العصيمي، أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سموه أسهمتا بشكل كبير في تطوير مستوى بطولات دبي والتي أصبحت رقماً مهماً في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية.

وقال: «نستلهم من أصحاب الهمم عزيمة الإرادة وصنع المستحيل ونفخر بإنجازاتهم على كل الأصعدة».

وأشار العصيمي إلى أن تنظيم البطولة يعزز البطولات المونديالية السابقة التي نظمها النادي وهي «رفعات القوة 1998 و2014»، و«أم الألعاب 2019» و«القوس والسهم 2020» و«كرة السلة على الكراسي المتحركة 2022»، ما يؤكد أن الإمارات ودبي ونادي دبي لأصحاب الهمم يمثلون ركيزة أساسية في الحركة البارالمبية الدولية.

وقال: «البطولات العالمية تعد محطة مهمة لاستضافة لاعبي النخبة وخلق مُستقبل أفضل للاعبين الشبان لهذا نفخر دوماً بأن تكون دبي مركزاً دولياً لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والمصنفين والحكام والمدربين من أنحاء العالم».

وأكدت ممثلة مجموعة الحبتور شما الغزال الشامسي، أن المجموعة لن تدخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم للبطولة، مشيرة إلى أن رياضة أصحاب الهمم تحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة لتحقيق طموحاتها وفق النهج المرسوم.