اتحاد الدراجات يجدد شراكته مع «دبي الوطنية للتأمين»

جدد اتحاد الإمارات للدراجات شراكته مع شركة دبي الوطنية للتأمين، للعام الثاني على التوالي، من أجل تأمين راكبي الدراجات وممتلكاتهم، وهي الشراكة الاستراتيجية التي تؤكد على الرؤية المشتركة لتعزيز نمو ممارسة لعبة الدراجات، والمساهمة في استدامة مستقبل ممارسة اللعبة في دولة الإمارات.

حضر توقيع تجديد الشراكة والاتفاقية رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، ورئيس دعم الأعمال في شركة دبي الوطنية حسن الخويلدي، وبموجب هذه الشراكة يتوجب على كل الراغبين في المشاركة بسباقات الاتحاد التسجيل والتأمين على اللاعب والدراجة قبل بداية الموسم، ليحق للدراجين المشاركة في السباقات المحلية وكل الفعاليات التي ينظمها الاتحاد.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبة في تصريحات صحافية: «هذا التحالف الاستراتيجي بين اتحاد الدراجات وشركة دبي الوطنية للتأمين هو شهادة قوية على رؤيتنا المشتركة لدولة أكثر خضرة وصحة معاً، فنحن لا نعزز نمو ركوب الدراجات فحسب، بل نسهم أيضاً في المزيد من خلال مستقبل مستدام لدولة الإمارات، وتسمح لنا شراكتنا مع شركة دبي الوطنية للتأمين ببذل جهد إضافي في دعم رياضيينا، وتعزيز ركوب الدراجات كمحرك رئيس للصحة العامة والمسؤولية البيئية».

من جانبه، قال حسن الخويلدي: «نحن سعداء بتوطيد شراكتنا الدائمة مع اتحاد الإمارات للدراجات، من خلال توسيع نطاق التزامنا بإعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية راكبي الدراجات في جميع أنحاء الدولة، ونعيد تأكيد التزامنا بحماية مجتمع ركوب الدراجات ودعمه، ويسعدنا تقديم حلولنا، والتأكد من أن راكبي الدراجات يمكنهم متابعة شغفهم بهذه الرياضة براحة بال».