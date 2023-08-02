كلفة إقامة المعسكرات الخارجية لأندية المحترفين تصل إلى 12 مليون درهم

أكد وكلاء لاعبين أن أندية دوري المحترفين لكرة القدم تتكبد في كل موسم مبالغ مالية كبيرة جراء إقامة معسكراتها في الخارج، وبالتحديد في أوروبا، لرغبتها في ضمان الحصول على التحضير الجيد للاعبيها قبل انطلاق الموسم الجديد 2023 - 2024، مشيرين إلى أن كلفة أجمالي معسكرات الأندية الـ14 المحترفة في دوري أدنوك للمحترفين تراوح بين 10 ملايين و12 مليون درهم، بما يراوح بين 700 ومليون درهم للنادي الواحد مع تذاكر السفر، مشيرين إلى إنه بإمكان هذه الأندية خفض كلفة المعسكرات الخارجية بنسبة تصل إلى 25% حال قامت بالحجز المبكر، أي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إقامة المعسكر، لافتين إلى أنه في المقابل فإن الإمارات تستقطب في فصل الشتاء أندية عالمية لإقامة معسكراتها في الدولة، لأن الطقس في هذه الفترة يعد ملائماً جداً بالنسبة لها.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «رغم الكلفة المالية العالية، إلا أنه ليس هناك خيار آخر أمام هذه الأندية غير إقامة معسكرات صيفية في الخارج، وبالتحديد في أوروبا، نظراً لأن الطقس في الإمارات خلال توقيت المعسكرات الصيفية لا يساعد في عملية تجهيز اللاعبين، ويستحيل أن يقوم مدرب برفع لياقة لاعبيه في درجة حرارة تفوق 40 درجة، في حين أن الطقس في أوروبا يمكّن هذه الأندية من التحضير الجيد للاعبيها».

أوروبا الخيار الأمثل

ورأى وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، أن أوروبا تعد الخيار الأمثل للأندية المحترفة في الدولة لإقامة معسكراتها هناك، نظراً لأن الطقس في فترة الصيف يساعد الأندية في تجهيز لاعبيها بالشكل المطلوب، بخلاف الأجواء في الإمارات خلال هذه الفترة، نظراً لحرارة الطقس العالية، لافتاً إلى أن هناك أندية أوروبية كبيرة تأتي لإقامة معسكراتها في الإمارات في الشتاء، نظراً لأن الطقس في هذه الفترة يكون رائعاً وجاذباً لهذه الأندية الكبيرة.

وكشف الشامسي عن أن كلفة المعسكر في أوروبا للفريق الواحد من دون تذاكر السفر بالطيران تصل إلى 400 مليون درهم، لافتاً إلى أن الكلفة كاملة مع تذاكر الطيران تصل إلى مليون درهم، معتبراً إجمالي الكلفة المالية التقديرية لإقامة معسكرات لـ14 نادياً محترفاً تراوح بين 10 ملايين و12 مليون درهم لمدة ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أن هناك أندية كبيرة تقيم معسكراتها بكلفة أعلى.

وأضاف الشامسي «حجز الأندية معسكراتها في أوروبا في آخر لحظة يجعلها تتحمل مبالغ مالية كبيرة، لأن كل الفنادق وملاعب التدريب

تكون مشغولة، كما أن هذه الأندية تواجه أيضاً مشكلة إقامة مباريات ودية مع فرق قوية، وتضطر هذه الأندية من خلال المتعهد الذي يعمل معها إلى جلب فريق متواضع للعب أمامه ودياً».

وتابع الشامسي «أقترح لتقليل الكلفة أن تقوم الأندية بحجز معسكراتها قبل ثلاثة أشهر على الأقل مع موعد المعسكر، ويمكن بذلك أن تقل كلفة المعسكر بنسبة 25% من الكلفة الإجمالية، كما أن النادي سيحصل على ميزة توفر جودة المباريات الودية مع فرق قوية، إضافة إلى أنه تكون للنادي كذلك أريحية وأولوية في ملاعب التدريبات».

كلفة مالية عالية

من جهته، قال اللاعب الدولي السابق ووكيل اللاعبين، منذر علي، إن الأجواء في الإمارات خلال فصل الصيف لا تساعد في رفع اللياقة، معتبراً أنه يستحيل أن يقوم المدرب برفع درجة لياقة لاعبيه في درجة حرارة تفوق 40 درجة، لذلك تفضل الأندية إقامة معسكراتها في أوروبا مع توافر الجو المناسب والخدمات الجيدة، بجانب إمكانية خوض مباريات ودية مع فرق قوية.

وعن الكلفة المالية لمعسكر النادي في أوروبا، أوضح منذر علي «على الرغم من أنني لم أدخل في تجربة من هذا النوع، ولا أعرف تفاصيلها، إلا أن كلفة المعسكر تصل في المتوسط إلى 400 ألف درهم، وتصل مع تذاكر السفر إلى 800 ألف درهم للفريق الواحد لمدة ثلاثة أسابيع لبعض الفرق، وهذه الكلفة تكون حسب كل نادٍ، وكذلك حسب المستويات، نظراً لأن لكل مستوى سعره الذي يناسب ميزانية النادي وخططه».

وشدد منذر علي على أن الطقس في الإمارات في الصيف هو العامل الوحيد الذي يجعل الأندية تفضل إقامة معسكراتها في أوروبا، مشيراً إلى أنه في المقابل فإن الإمارات تستقطب أندية عالمية أوروبية في فترة الشتاء لإقامة معسكراتها في الدولة، لأن الطقس يعد ملائماً لهذه الأندية العالمية في هذه الفترة.

الأندية مضطرة لمعسكرات أوروبا

وشدد وكيل اللاعبين، عادل العامري، على أن عامل الطقس في الإمارات في الصيف يجعل الأندية تضطر لإقامة معسكرات إعدادها في الخارج، وبالتحديد في أوروبا، مؤكداً أنه ليس هناك حل أمام هذه الأندية سوى اللجوء إلى المعسكرات الخارجية، نظراً لأن أي مدرب يرغب في إعداد فريقه بشكل جيد فإنه بحاجة إلى أجواء مناسبة تمكنه من تنفيذ برنامجه التدريبي، مشيراً إلى أن الكلفة تراوح بين 600 ألف و700 ألف درهم للفريق الواحد لمدة ثلاثة أسابيع، بما فيها تذاكر السفر بالطيران والمباريات الودية، وقد تصل إلى مليون درهم للأندية الكبيرة، لأن هذه الأندية لديها متطلبات خاصة، سواء من ناحية حجز الغرف في الفندق أو خلافه، مشدداً على أن الأندية مضطرة لذلك، نظراً لكون الطقس في الإمارات في الصيف لا يساعد في عملية تجهيز اللاعبين.

وكشف العامري أن هناك أندية محترفة تقوم بإنهاء الأمور الخاصة بحجز معسكراتها الخارجية في أوروبا منذ شهر يناير الماضي، وذلك لتقليل الكلفة المالية.

• بإمكان الأندية خفض كلفة المعسكرات بنسبة تصل إلى 25% حال قامت بالحجز المبكر.