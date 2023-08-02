الجواد «سلوى» يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

فاز الجواد «سلوى» لمربط «وذنان ريسينج» بلقب المحطة السابعة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت على مضمار ولينجتون في مدينة أوستند في بلجيكا، ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ30 من البطولة.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونجح الجواد «سلوى» المولود عام 2018 والمنحدر من نسل «كالينو × راقية بنت عامر» للمالك وذنان ريسينج بإشراف المدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس ستيفان بروكس، في استعراض قدراته في مشهد نهاية السباق الذي أقيم لمسافة 1800 متر، ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وكانت الصدارة في السباق لبيكاسو تي، وفريدة بيه، لينطلق الجواد سلوى صاحب الخمس سنوات في الأمتار الأخيرة بقدرات كبيرة، قادته إلى حسم اللقب بفارق طول، وبزمن 02:11:84 دقيقة.

وحل في المركز الثاني «بيكاسو تي» (مغادير× بايبا تي بنت ديجندل) للمالك «إس بي إم هورس ريسينج» بإشراف المدرب سوزان بوستيما، وقيادة الفارس آنا فان دين تروست، فيما جاءت ثالثاً «فريدة بيه» (المرتجزXهانيا دي إيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز، وقيادة الفارس كونسيتو سانتانجيلو.

حضر السباق وتوج الفائزين مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة فيصل الرحماني، وممثل سفارة الدولة في بلجيكا منصور الشامسي، ومدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، بحضور مسؤول السباقات في مربط وذنان ريسينج، علي الكبيسي.

وقال فيصل الرحماني: «نهنئ مربط وذنان ريسينج بفوز الجواد (سلوى) بلقب سباق المحطة البلجيكية للكأس الغالية التي شهدت تنافساً استثنائياً ضمن الفئة الثالثة، ما يترجم المكانة المرموقة للحدث، والقيمة الكبيرة لدى ملاك ونخبة مرابط الخيل العربية للمشاركة والحضور في هذا المحفل العريق الذي أسهم في ارتقاء مسيرة الخيل العربي على مدار 30 عاماً».

وأضاف: «تقودنا توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى مراحل متقدمة واستثنائية تسهم في إعلاء شأن الخيل العربي، ونعبر عن فخرنا بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية السابعة في سلسلة سباقات الكأس الغالية التي تمثل دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم في مسيرة الحدث».

وأوضح: «سعداء بالنتائج الإيجابية والمكتسبات الكبيرة للسباق والحضور الجماهيري الكبير في مدينة أوستند الساحلية في بلجيكا، بما يمثل امتداداً لنجاحات المحطات، وانعكاساً مهماً للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في كل مضامير العالم».