غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة «الأولمبية»

أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة أمس، بعد تسلّم كل الطلبات الواردة من المرشحين، ممن لهم حق الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وذلك على مدار 19 يوماً منذ إعلان فتح باب الترشح يوم 21 الماضي.

وأصدرت اللجنة الانتخابية برئاسة المستشار عمر محمد ميران، بيانها بشأن غلق باب الترشح وفقاً للتعميم رقم (30)، الصادر عن اللجنة الأولمبية الوطنية يوم 12 يوليو الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في يوم السابع من أغسطس الجاري، حيث تم تسلّم طلبات الترشح لثلاث فئات هي مقعد الرئيس، ومقعد الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، ومقعد المرأة.

وأكد المستشار عمر محمد ميران، أن اللجنة الانتخابية تمضي في مهامها وفقاً للخطة الزمنية المحددة للإجراءات الانتخابية وما تخللته من مراحل متعددة، وأن اللجنة في حالة انعقاد دائم وبصفة شبه يومية للوقوف على جميع المستجدات بصورة دورية، وحتى الانتهاء من الانتخابات المقررة في الـ22 من الشهر الجاري، والإعلان النهائي عن الأعضاء الجدد لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.