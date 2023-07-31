منتخب السلة يغادر إلى إندونيسيا للمشاركة في البطولة الدولية

تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، مساء اليوم، إلى إندونيسيا، للمشاركة في بطولتها الدولية، المقرر لها الفترة من 1 إلى 6 أغسطس المقبل، في أول الاستحقاقات الخارجية لـ«الأبيض»، ضمن خطط إعداده للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية التي تقام في نوفمبر المقبل، والطامح من خلالها المنتخب لمواصلة مسيرته نحو العودة إلى قائمة المنتخبات القارية ذات التصنيف (A)، التي تسمح له بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم.

ويترأس بعثة المنتخب، نائب رئيس الاتحاد عضو المكتب التنفيذي المدير المالي للاتحاد الآسيوي، عبداللطيف الفردان، والجهاز الإداري المكون من راشد النقبي وعلي الحمادي، والجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، ومساعديه سالم عتيق وجاسم عبد الرضا، على أن يمثل المنتخب في الدورة 14 لاعباً، هم الأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف بالإضافة إلى قيس عمر من نادي شباب الأهلي، وراشد ناصر وعمر العامري وجاسم محمد، ومحمود وسيم، ومحمود أسد، وهزاع الشبيبي من الشارقة، ومامادو وفيصل علي من النصر، وراشد أيمن ومحمد بن حاتم من الوصل.

وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية د. منير بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «اختتم المنتخب الوطني أمس تجمعه الداخلي بدبي الذي استهل 13 يوليو الجاري، استعداداً لخوض (دولية إندونيسيا) التي نستهل في الثاني من أغسطس أولى مبارياتها بلقاء فريق (باتريوت) الإندونيسي، متبوعة في الرابع من الشهر ذاته بلقاء منتخب إندونيسيا، ثم منتخب سورية».

وأضاف: «تم إدراج (دولية إندونيسيا) أخيراً على خارطة استحقاقات المنتخب الخارجية، جراء الخارطة المزدحمة للبطولات المحلية، بجانب ارتباطات اللاعبين الدوليين مع أنديتهم بالمشاركات الخارجية، خصوصاً مع انطلاق النسخة الثانية من بطولة (سوبر غرب-آسيا) في أكتوبر المقبل».

وتابع: «يبحث الجهاز الفني عن الحد الأدنى من المباريات الدولية الذي يراوح بين 15 و20 مباراة، لتجهيز (الأبيض) لخوض المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية، التي سنواجه فيها منتخبات قوية يتمتع العديد منها بخبرات التواجد المستمر في بطولات آسيا وكأس العالم».

وأكمل: «فور العودة من إندونيسيا، سنعاود الانتظام في التدريبات، مع خوض تجربة ودية أمام المنتخب المصري في دبي 10 أغسطس، بعدها يغادر المنتخب للمشاركة في بطولة (وليام جونس) بالصين خلال الفترة من 11 إلى 21 أغسطس المقبل، متبوعة بالمشاركة في بطولة أبوظبي الدولية في سبتمبر المقبل، قبل العودة للصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية نهاية الشهر ذاته، وآخرها البطولة العربية في تونس مطلع نوفمبر، بما يمهد الطريق للمنتخب الحصول على خبرات الاحتكاك المطلوبة».

واختتم: «حقق المنتخب على مدار العامين الماضي والحالي المطلوب منه رغم التحديات والإمكانات المحدودة، بالتأهل عبر النافذتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية، إلى المرحلة النهائية، إلا أن قدرة (الأبيض) على خوض هذا الاستحقاق المصيري، تتطلب مواصلة تطوير أداء اللاعبين والارتقاء بهم إلى مستوى التحديات وقوة المباريات التي سنواجهها».