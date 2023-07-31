شهد بودبس تخوض التحدي العالمي لـ «الكروسفيت»

تخوض بطلة آسيا والعرب، اللاعبة الإماراتية في رياضة اللياقة البدنية شهد بودبس التحدي لعالمي لـ«الكروسفيت» الذي سيُقام في مدينة ماديسون في الولايات المتحدة الأميركية وتنطلق منافساته بشكل رسمي يوم 3 أغسطس المقبل، وذلك بهدف تحقيق إنجاز عالمي جديد للرياضة الإماراتية في المنافسات الفردية التي يشارك فيها 40 لاعبة من مختلف دول العالم.

وتُعد بودبس أول إماراتية وعربية تتمكن من التأهل لخوض مونديال الكروسفيت في المنافسات الفردية، ما يجعل من الوصول للمرحلة النهائية وتحدي بطلات العالم انجازاً بحد ذاته بعد أن تأهلت للنهائيات عندما حلت بالمركز الثاني في التصفيات العالمية عن قارة آسيا التي أقيمت في كوريا الجنوبية مايو الماضي.

وقالت بودبس لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع لتحقيق إنجاز جديد يضاف لإنجازات الرياضة الإماراتية ولسجل إنجازاتي الشخصية، وبما يعكس قيمة ومكانة المرأة الإماراتية في الجانب الرياضي، والبطولة المقبلة ستكون قوية جداً وفيها لاعبات مميزات، وأنا أتدرب منذ 20 يوماً تحت إشراف المدربة الأميركية كوليتي كاسي، لكي أصل إلى الجاهزية المطلوبة، وأعلم أن البطولة قوية جداً وصعبة، لكني سأكون جاهزة لهذا التحدي الرياضي».