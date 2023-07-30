الحمرية يتعاقد مع المغربي يوسف الجبلي

أعلن نادي الحمرية التعاقد مع اللاعب المغربي الأصل الهولندي الجنسية يوسف الجبلي (30 عاماً)، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي أحد السعودي.

حضر توقيع العقد رئيس مجلس إدارة النادي حميد حسن الشامسي، ووكيل أعمال اللاعب الذي سبق له اللعب مع ناديي الباطن والفيصلي في الدوري السعودي منذ الموسم 2019.

ويلعب في مركز صانع لعب إضافة إلى قدرته التهديفية.

وعبّر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى الحمرية، مقدماً الشكر لإدارة النادي، مؤكداً جاهزيته لتقديم الإضافة للفريق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد جماهير النادي.