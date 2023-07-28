الوحدة يتجاوز حمى البدايات في البطولة العربية على حساب الكويت الكويتي

حقق فريق الوحدة فوزاً مهماً بهدفين لهدف على حساب الكويت الكويتي اليوم الجمعة في استهلالية مشوار الفريقين في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم لينجح بذلك "أصحاب السعادة" في تجاوز حمى بدايات مرحلة المجموعات.

وانتظر "العنابي" حتى الدقيقة 72 ليسجل هدف التقدم بواسطة لاعبه سهيل المنصوري، بينما أضاف زميله البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 76، فيما جاء هدف الفريق الكويتي بواسطة لاعبه أحمد الضفيري في الدقيقة 3+90.

أقيمت المباراة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمملكة العربية السعودية التي تستضيف البطولة.

وسيلتقي الوحدة في الجولة الثانية منافسه شباب بلوزداد الجزائري يوم الأثنين المقبل، على أن يواجه الرجاء المغربي يوم الخميس.