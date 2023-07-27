ألفريد شرودر: أغلقنا ملف اللاعبين الأجانب ونتطلع لحصد البطولات

قال مدرب فريق العين، الهولندي ألفريد شرودر، إن «الزعيم» منافس دائم على كل البطولات، وإن أهدافه واضحة في كل موسم، لافتاً إلى أنه يتطلع إلى تحقيق البطولات، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق حالياً في إسبانيا استعداداً للموسم المقبل، من خلال أداء مزيد من الحصص التدريبية القوية، وخوض مباريات ودية على مستوى جيد.

وأوضح خلال حديثه لصحيفة «ماركا» الإسبانية قائلاً: «نؤدي جرعات تدريبية مكثفة كالتي كنت أحرص على تنفيذها في أوروبا. وبالنسبة لي فإن أداء لاعبي العين جيد للغاية، والواقع يؤكد أننا نسعى للفوز بالعديد من الألقاب، ونحن ندرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة، لأنه في كرة القدم كل شيء وارد، لذلك يتوجب علينا العمل من أسبوع لآخر وهذا هو الأهم. وفي نهاية الموسم سنرى ما نستطيع الفوز به من ألقاب».

ورداً على سؤال عما إذ كان في نيته التعاقد مع لاعب إسباني، قال: «في الوقت الحالي لا أعتقد أننا سنتعاقد مع أي لاعب أجنبي لأننا فعلياً أغلقنا ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، ولكن في الموسم المقبل ربما تكون الإجابة نعم. وهناك دائماً إمكانية للتعاقد مع لاعب إسباني، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن فريقنا مكتمل الصفوف تقريباً».

من جانبه أعرب عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة العين في إسبانيا، محمد عبيد حماد، في حديثه للصحيفة عن ارتياحهم للخدمات المميزة التي حظيت بها البعثة، ممتدحاً في الوقت نفسه اهتمام مسؤولي مدينتي مورسيا ولانوسيا بالفريق، وحرصهم على توفير الأسباب لإنجاح المعسكر وفقاً للخطة المعدة مسبقاً.

ورداً على سؤال حول برامج العين، قال: «المباريات الودية تأتي بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر الذي يضعها ضمن برامجه التدريبية، إذ استهل الفريق مبارياته بمواجهة كوتيلاس، والثانية خاضها أمام ديبورتيفو مورسيا، وفي الأخيرة شارك كل لاعب في المباراة لمدة ساعة كاملة، وفقاً للبرنامج الإعدادي للمدرب».

وأضاف: «من المقرر أن يختتم العين مبارياته الودية بمواجهتين غداً الجمعة أمام فريقي لا نوسيا وإنتر سيتي، وسيخوض الأولى في الفترة الصباحية، والثانية ستكون في مساء اليوم نفسه، وسيشارك كل لاعب في المباراتين بواقع 80 دقيقة اتساقاً مع رؤية المدرب والبرنامج الإعدادي الخاص بمشاركة اللاعبين في المواجهات الودية».

وكانت الصحيفة الإسبانية قد أفردت صفحة كاملة في تغطيتها لمعسكر «الزعيم» في إسبانيا، وجاءت تغطيتها بعنوان «بطل آسيا السابق يستعد للموسم الجديد في البحر الأبيض المتوسط.. العين الإماراتي يختار إسبانيا لتجهيز الفريق القادر على مواجهة قوة الأندية السعودية.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العين هو أول نادٍ خليجي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وقد أعلن جاهزيته للموسم الجديد في مؤتمر صحافي عقده في مورسيا الإسبانية وقدم خلاله لاعبه الكوري الجنوبي الجديد بارك يونغ - وو».

عمدة لانوسيا الإسبانية يزور تدريبات العين

سجل عمدة بلدية مدينة لانوسيا الإسبانية، برنابي كانو، زيارة لتدريبات فريق العين خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق صباح أول من أمس، وحرص العمدة على تفقد أوضاع البعثة.

من جانبه أعرب رئيس بعثة العين في إسبانيا، محمد عبيد حماد عن شكره وتقديره لاهتمام مسؤولي المدينة بالبعثة، وحرصهم على توفير أسباب الراحة، من أجل الخروج من المعسكر بالمكاسب المرجوة. وأكد برنابي كانو، جاهزية البلدية لاستقبال «الزعيم» في كل معسكراته الصيفية، وتوفير كل المتطلبات التي تعزز نجاحات الفريق، متمنياً في الوقت نفسه أن يحقق العين أهدافه في الموسم الجديد.

العين يعزي في وفاة مشجعه «العم ياسين»

حرص نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي العين، على تقديم واجب العزاء عبر الاتصال الهاتفي، من مقر معسكر الفريق في لانوسيا الإسبانية، لأسرة المشجع العيناوي المعروف «العم ياسين»، وذلك بعد أن نشر الحساب الرسمي للنادي خبر التعزية، واتصل قائدا الفريق بندر الأحبابي وخالد عيسى بابن الفقيد العم ياسين (عماد)، ونقلا إليه تعازي جميع أعضاء البعثة لكل أفراد الأسرة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.