«الأبيض» يترقب قرعة تصفيات مونديال 2026 اليوم

أنهى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، زياراته لعدد من معسكرات الأندية الخارجية، المقامة حالياً في أوروبا، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وجاءت زيارات بينتو لمعسكرات أندية دوري أدنوك للمحترفين في أوروبا تحضيراً للتجمع الأول للمنتخب الوطني، المقرر في النمسا من 28 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل، بمشاركة 26 لاعباً، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي بداية المعسكر غداً عقب قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي تجرى اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ويترقبها منتخب الإمارات أيضاً للتعرف إلى ارتباطاته في السنوات المقبلة.

والمعسكر هو الأول للمنتخب بقيادة بينتو، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة مطلع الشهر الجاري.

من جانبه، أكد مدير المنتخب ياسر سالم، أن بينتو زار عدداً من معسكرات الأندية في جولته الأوروبية، وحرص على لقاء اللاعبين والمدربين، والتأسيس لمرحلة مقبلة ستشهد تواصلاً مستمراً بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية للأندية.

وقال: «حرص بينتو خلال جولته على تأكيد أن التجمع الأول مرحلة تعارف بين الجهاز الفني واللاعبين، وأن الباب مفتوح لجميع اللاعبين للانضمام إلى تجمع المنتخب الثاني في فترة التوقف الدولي، من 30 أغسطس إلى 13 سبتمبر المقبلين».

ويستعد المنتخب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وأيضاً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا بالدوحة مطلع العام المقبل.

وأوضح مدير المنتخب أن اللاعبين المختارين للانضمام إلى التجمع الأول للمنتخب سيتوافدون على النمسا خلال الساعات المقبلة لبدء المعسكر، صباح غد.

وأشار إلى أن الجهاز الإداري للمنتخب سيتوجه من الإمارات إلى النمسا، اليوم، استعداداً أيضاً لانطلاق المعسكر.

وتجرى اليوم، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.

ويستهل منتخب الإمارات مشواره في التصفيات المشتركة من الدور الثاني مع 27 منتخباً تأهلت بصورة مباشرة، بفضل تصنيف يوليو الحالي الذي احتل فيه المركز التاسع آسيوياً.

• المنتخب سيتجمع في النمسا من 28 الجاري إلى 10 أغسطس المقبل بمشاركة 26 لاعباً.