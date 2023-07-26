رحيمي: الموسم الماضي كان صعباً.. وأتعامل مع النقد بإيجابية

اعترف لاعب فريق العين لكرة القدم، الدولي المغربي سفيان رحيمي، بأن الموسم الماضي كان من أصعب المواسم التي مرت عليهم، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يتقبل النقد، ويتعامل معه بإيجابية، معرباً عن تقديره لجماهير الفريق التي ظلت تدعمهم وتساندهم، وهو ما يجعله هو وبقية زملائه مطالبين بتقديم أفضل ما لديهم في الموسم المقبل.

وقال في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: «أشكر الجماهير على دعمهم المتواصل للفريق، بغض النظر عن النتيجة، وأؤكد لهم أن الموسم الماضي من أصعب المواسم التي مرت علينا، ولكن لم يحالفنا التوفيق، ونعدهم بأن نحصد البطولات لإرضائهم في الموسم الكروي الجديد».

وأضاف: «النقد جزء من كرة القدم، ولا يوجد لاعب في العالم لم يتعرض لانتقاد، بمن في ذلك ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وشخصياً أتعامل مع النقد بصورة إيجابية، ودائماً ما أثق بأن من ينتقدني يسعى لمصلحتي، وأعمل بدوري على الاستفادة من الانتقاد، وأحياناً يستوقفني الجمهور في المراكز التجارية، واستمع لهم بكل رحابة صدر، ولكن التجريح في أمور خارج نطاق كرة القدم غير مقبول بالنسبة لأي شخص، وليس اللاعبين فحسب».

وحول الأجواء في معسكر فريقه الحالي المقام في إسبانيا، قال: «إن ما مر به الفريق في الموسم الماضي عزز من شعور الجميع بالمسؤولية تجاه النادي، وهنا لا أقصد اللاعبين فحسب، بل الإدارة والجماهير، وكل المنتسبين لنادي العين تجدهم حالياً يعملون يداً بيد على أن يحقق الفريق في هذا الموسم البطولات، فهناك رغبة كبيرة في المعسكر من الكل، الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، ورغبتهم كبيرة في إسعاد العيناوية».

وعن رأيه في اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي أخيراً، قال: «بلا شك أنهم رائعون، وفي اعتقادي بمقدورهم صناعة الفارق، كونهم يتمتعون بالإمكانات الفنية العالية، وأتمنى أن يسهموا مع الفريق في تحقيق تطلعات الإدارة العليا، وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية».

وفي رده على سؤال حول أفضل لاعب إماراتي، قال: «بندر الأحبابي، مع احترامي لجميع اللاعبين الإماراتيين، أعتقد أنه الأفضل، فهو قائد رائع داخل الملعب

وخارجه، ويتمتع بخبرة كبيرة»، وحول رأيه في أفضل لاعب أجنبي بدوري أدنوك، قال: «بكل تأكيد الدولي التوغولي لابا كودجو، مهاجم فريق نادي العين وهداف دوري أدنوك للمحترفين، فهو أفضل لاعب أجنبي».

ورداً على سؤال حول حصوله على لقب أفضل صانع ألعاب لموسمين متتاليين، قال: «في اعتقادي أنه لأمر رائع أن يرتبط اسمك بأفضل صانع لعب في الدوري الإماراتي لموسمين على التوالي، خصوصاً في ظل تقدم المنافسة، وقوة الدوري، الذي يعتبر واحداً من أقوى الدوريات العربية حالياً، قياساً بأسماء اللاعبين والمدربين المميزين الذين تحتشد بهم صفوف الفرق المتنافسة».

وأضاف سفيان رحيمي: «اعتبر لقب أفضل صانع لعب حافزاً كبيراً بالنسبة لي للاستمرار على مضاعفة العطاء، وتحقيق رقم أفضل في الموسم المقبل، وبلا شك أن التتويج بلقب أفضل صانع يمنحك الدافع لتعزيز نجاحاتك مع الفريق».

سفيان رحيمي:

• «بندر الأحبابي قائد رائع داخل الملعب وخارجه.. وأفضل لاعب إماراتي».