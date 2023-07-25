رسمياً.. المصري أيمن الرمادي مدرباً للظفرة

أعلن نادي الظفرة، رسمياً، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدرب المصري أيمن الرمادي لقيادة الفريق الأول خلال الموسم الجديد وذلك في مؤتمر صحافي بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة حمدان المنصوري ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة الظفرة لكرة القدم حمد المنصوري وأعضاء مجلس الإدارة.

وباشر الرمادي مهمته التدريبية مع الفريق من خلال التجمع الذي اقيم في إستاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد بمنطقة الظفرة لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

ورحب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم حمد المنصوري بالمدرب الرمادي مؤكداً أنه "ليس غريباً على نادي الظفرة ولا على كرة القدم الإماراتية"، مشيراً إلى أن "مجلس إدارة نادي الظفرة وقع إختياره على المدرب المصري بعد أن وجد أنه يمتلك خبرات نوعية بدوري الدرجة الأولى، ومؤكداً أن مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم سيعملان على توفير كافة الإمكانيات للمدرب للنجاح في مهمته مع الفريق".

من جهته، أعرب أيمن الرمادي عن سعادته بالعودة مجدداً لقيادة "فارس الظفرة"، مقدماً شكره لمجلس إدارة نادي الظفرة على اختياره للعمل مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومؤكداً رغبته في تحقيق رؤية واستراتيجية مجلس إدارة النادي وتطلعات جماهير منطقة الظفرة.