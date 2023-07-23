الإماراتي سلطان الطاهر نائباً لحكام مونديال الشطرنج

اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الحكم الدولي سلطان علي الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، عضو مجلس ادارة اتحاد الامارات للشطرنج، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للفرق للشطرنج السريع والتي ستقام بمدينة دوسيلدورف الألمانية خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس المقبل، والتي يشارك فيها اكثر من 50 فريقاً على مستوى العالم يتقدمهم عدد كبير من اللاعبين المصنفين من بينهم أفضل 10 لاعبين في العالم.

وشارك الطاهر في إدارة العديد من بطولات العالم للشطرنج كرئيس ونائب لجنة الحكام، وهو ما يعد ثقة كبير من قبل الاتحاد الدولي للعبة، خاصة أنه من حكام الفئة A عالمياً، وهي الفئة التي يتم على أساسها اختيار الحكام لإدارة البطولات العالمية.

وأعرب الطاهر عن سعادته بهذه الثقة الدولية التي تمثل دافعا كبيرا لمواصلة المسيرة على الرقعة الشطرنجية العالمية وأيضا مكسب كبير على المستوى الفني والإداري لرياضة الإمارات خاصة لعبة الشطرنج من خلال تواجد إماراتي في البطولة.

وأضاف أن الشطرنج الإماراتي له بصمة عالمية من خلال تواجد كوادرنا في الأحداث العربية والقارية والعالمية وهو ما يعد إنجازا يضاهي الإنجازات التي يحققها اللاعبون في البطولات، خاصة أن تواجد اسم الإمارات في أي حدث يعد مكسبا كبيرا.