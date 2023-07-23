8 خيول تشارك في «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة برومانيا

يحتضن مضمار «بيليوستي» الرملي في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم، النسخة الثانية من سباق كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، بمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويُقام المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة.

ويشهد المضمار مشاركة ثمانية خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1260 متراً، من نخبة الخيول الأوروبية من فرنسا وبلغاريا ورومانيا، في سباق كأس «الوثبة ستاليونز»، البالغة جائزته 5000 يورو.

ويتصدر الترشيحات الجواد الفرنسي «هيرمس دو ايتواليه» بقيادة عارف اسينوف، و«البان» بقيادة لوكوف دوبرين، وكل منهما لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف إمين محمد، والفرس الرومانية «مها» لفيوريل ديباجا، بإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة الرومانية جوليا بوبسكو.

وهناك أيضاً الجواد الروماني «ولالا» لماريا فيليت كيندا، بإشراف المالكة نفسها، وقيادة الفارس ساندو اوكتافيان، والجواد الفرنسي «جافا السم» لخريستو ستويانوف خيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة رادوستين إيفانوف، والجواد البلغاري «دارهان» لأندريان سباسوف، وإشراف مصطفى إسماعيل، وقيادة اسن يانكوف.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئات الأولى والثانية والثالثة.

• السباق يشهد مشاركة الخيول في سن 4 سنوات فما فوق لمسافة 1260 متراً.