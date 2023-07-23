بنفيكا يرفض 15 مليون يورو من نادٍ إماراتي لضم سيلفا

ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن أحد أندية دوري المحترفين دخل في مفاوضات مع بنفيكا للتعاقد مع رافا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «سابو» إن نادياً إماراتياً أبدى استعداده لشراء عقد سيلفا مقابل 15 مليون يورو، ولكن إدارة بنفيكا رفضت العرض، وتمسكت باستمرار اللاعب في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضافت أن رئيس بنفيكا روي كوستا، أكد أن الجناح الأيسر لـ«النسور» مستمر مع الفريق رغم أنه يدخل عامه الأخير من عقده مع النادي.

وأشارت إلى أن كوستا قال إنه سيتحدث مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً خلال معسكر الفريق التحضيري استعداداً للموسم الجديد، مشدداً على أن سيلفا ضمن حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وأوضحت أن اللاعب الذي خاض 25 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، ينتهي عقده مع بنفيكا في يونيو 2024، إذ انضم إلى الفريق في 2016 قادماً من سبورتينغ براغا مقابل 16 مليون يورو، بينما لديه في عقده شرط جزائي ضخم تبلغ قيمته 80 مليون يورو.

يُذكر أن رافا سيلفا يلعب في مركز الجناح الأيسر إلى جانب وسط الهجوم والجناح الأيمن، إذ خاض مسيرته بأكملها في الدوري البرتغالي بعدما نشأ في صفوف فرق الناشئين بنادي ألفيركا، وانضم إلى فريق تحت 19 سنة بنادي فيرنسي وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2012 قبل أن ينتقل إلى سبورتينغ براغا في 2013 مقابل 500 ألف يورو.

وأسهم تألقه مع براغا في انتقاله إلى بنفيكا في 2016 وارتفعت قيمته السوقية إلى 30 مليون يورو في 2019، بعدما تألق مع «النسور» بشكل لافت، حيث شارك مع الفريق في 273 مباراة وأحرز 72 هدفاً ومرر 64 كرة حاسمة، وحقق مع الفريق ألقاب الدوري ثلاث مرات وكأس البرتغال مرة واحدة وكأس السوبر مرة واحدة، كما نال لقب كأس البرتغال مرة واحدة مع سبورتينغ براغا، بينما يُعد رافا سيلفا أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب البرتغال، إذ كان ضمن الفريق الفائز بلقب يورو 2016، إلى جانب لقب دوري الأمم الأوروبية 2019.

• رئيس بنفيكا أكد أن الجناح الأيسر لـ«النسور» مستمر مع الفريق.