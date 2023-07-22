300 ألف درهم جوائز «تحدي دبا» لبناء الأجسام

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة «تحدي دبا كلاسيك» لبناء الأجسام موعد انطلاق البطولة وذلك يومي الخامس والسادس من أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، بمقر الاتحاد في دبي بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه علي عبدالله بن حيدر، ورئيس اللجنة المنظمة سالم الصريدي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد فيصل الغيص، ورئيس اللجنة الفنية للبطولة عبدالله المطيوعي، والسكرتير الفني الاتحاد عبدالمجيد يزبك، ومدير البطولة ياسر السيد، وعدد من القيادات الرياضية.

وتم خلال المؤتمر شرح التفاصيل الفنية والإدارية للبطولة والتي تضم أربع فعاليات رياضية هي: بناء الأجسام واللياقة البدنية ومصارعة الذراعين والحواجز الخمسة وتبلغ قيمة جوائزها 300 ألف درهم.

وشهد المؤتمر الصحافي توقيع اتفاقية تنظيم البطولة ووقعها نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي بن حيدر وعن اللجنة المنظمة رئيسها سالم خميس الصريدي.

من جهته، قال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي في تصريحات صحافية: «معتز بالنقلة النوعية لبطولة دبا لبناء الأجسام منذ انطلاقتها في العام 2017 ووصفها بأنها إحدى أهم البطولات التي تنظم في الدولة وأسهمت برفد المنتخب الوطني بالعديد من اللاعبين».

بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد علي بن حيدر: «نتمنى أن تحقق البطولة أعلى درجات النجاح ونحن في اتحاد بناء الأجسام نعتز بهذه البطولة التي تواصل النجاح من يوم لآخر حتى أصبحت إحدى البطولات المهمة التي تنظم سنوياً موجهاً لجان الاتحاد للتعاون مع اللجنة المنظمة للمساهمة بنجاحها». وثمن رئيس اللجنة المنظمة سالم الصريدي دعم اتحاد بناء الأجسام برعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي وجميع الأعضاء وقال: «يسعدنا أن بطولتنا التي ولدت في العام 2017 محدودة أصبحت كبيرة بطموحاتها لنصل اليوم إلى النسخة الخامسة والتي نطمح إلى أن تكون النسخة الأبرز لما تضمه من فعاليات وبطولات عديدة متنوعة ومقدماً شكره إلى فريق العمل للجهود المبذولة».